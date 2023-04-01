影／國道玩命飆行？他急變換車道 撞車後橫著走又360度轉回去

昨天深夜，張姓男子開車，行經國道1號北向38公里處，疑因車速過快變換車道不慎，衝撞內側車道一輛汽車，再向右橫越兩車道，撞至路肩護欄，轉了一圈，止停於中線車道。所幸現場未波及其他人車，肇事雙方僅肢體擦挫傷、沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，張姓男子（53歲）昨天深夜10時30分左右，他獨自開車，沿著國道一北向行駛，途中行經38公里林口路段，疑因車速過快，急切內側車道時，不慎衝撞一旁盧男（44歲）所駕駛的汽車。

撞擊瞬間，盧男座車擠至中央分隔島，左側車頭、右側車身毀損凹陷，張男則人車失控向右衝滑，撞上路肩護欄，旋轉360度止停於中間車道，所幸肇事當下未波及其他人車，兩名駕駛僅肢體擦挫傷，送醫急救沒有大礙。

有用路人路過目睹撞擊過程，將行車記錄器畫面，上傳LINE社群《社會事新聞影音》並貼文寫道，都幾點了還在玩，到底哪來的勇氣？這樣高速鑽車引起網友熱議。