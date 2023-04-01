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交通新法上路 桃園441人吃罰單
交通新法上路，汽車未禮讓行人先行、汽機車未依號誌標線行駛，罰款金額都調高。桃園市警察局交通大隊今天公布新法上路取締成果，觸犯新法民眾共有441人，其中以未禮讓行人313件最多。
交通警察大隊統計，新法上路首日違規情況，車輛未禮讓行人313件最高，其次為汽機車遇閃紅燈號誌未停車再開83件，再來是汽機車遇「停車再開」或「停」等標字未停車再開35件，最後則是支線道車不禮讓幹線道車先行、少線道車不禮讓多線道車先行等路權違規10件，開出的罰單罰款金額最高3600元。
交大表示，今年截至目前，行人事故比起去年同期減少4.7%，將持續強化交通安全宣導及執法工作，針對車輛行經行人穿越道未禮讓行人及行人違規情況，也會列為取締重點，確保交通安全與順暢。
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