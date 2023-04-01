清明連假首日 嘉義台82轎車自撞護欄 女乘客無呼吸、男駕駛重傷

清明連假首日，嘉義縣鹿草鄉台82東西向18.7公里處，今早7點44分發生一起黑色轎車不明原因，疑自撞護欄，飛出欄外嚴重車禍，坐右前座年約20多歲女子，到院前心肺功能停止，男駕駛年約30多歲，身體多處擦挫傷，意識對聲音有反應，分別送嘉義長庚醫院、朴子醫院救治，詳細事故原因待警方釐清。

嘉義縣消防局指出，上午7時44分獲報於鹿草鄉82快速道路西往東方向18.7公里處發生車禍事故，立即派遣祥和91及71車及朴子91共計3車7人前往，抵達現場疑一輛轎車自撞護欄，有2名傷者，一女性年約20歲OHCA，由祥和91送往長庚醫院；另一名傷者男性30歲，身體多處擦挫傷，意識對聲音有反應，由朴子91送往衛朴醫院。 清明連假首日，嘉義台82鹿草交流道下，上午一黑色轎車疑自撞護欄事故，車上女副駕使無呼吸心跳，男駕駛受傷。記者呂慧瑜／翻攝 清明連假首日，嘉義台82鹿草交流道下，上午一黑色轎車疑自撞護欄事故，車上女副駕使無呼吸心跳，男駕駛受傷。記者呂慧瑜／翻攝 清明連假首日，嘉義台82鹿草交流道下，上午一黑色轎車疑自撞護欄事故，車上女副駕使無呼吸心跳，男駕駛受傷。記者呂慧瑜／翻攝 清明連假首日，嘉義台82鹿草交流道下，上午一黑色轎車疑自撞護欄事故，車上女副駕使無呼吸心跳，男駕駛受傷。記者呂慧瑜／翻攝