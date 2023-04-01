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影／餐敘完酒駕騎車返家 新北男自撞分隔島亡
新北市施姓男子，今天凌晨與友餐敘結束騎車返家，途中騎經三重區重新路五段往新莊方向，不慎自撞中央分隔島，當場人車摔飛落地，沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，施男抽血檢驗，換算酒測值高達0.75毫克，確切肇事原因還待警方調查釐清。
經調查，施姓男子（31歲）從事酒品買賣工作的他，昨天晚上與友餐敘，期間他喝了些酒，約莫今天凌晨3時許餐敘結束，他獨自騎車返家，途中騎經新北市三重區重新路五段往新莊方向，不慎自撞中央分隔島。
施男人車摔飛落地，當場沒有呼吸心跳，緊急送往醫院急救，仍傷重宣告不治。施男抽血檢驗，換算酒測值高達0.75毫克，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍有待警方調查後釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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