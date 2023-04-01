快訊

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地「一度無呼吸心跳」 漏夜搶救恢復意識

別信老闆省錢話術 勞保投保高薪低報「虧大了」

清明掃墓禁忌別犯！1舉動孤魂野鬼恐搶供品 5生肖要避免前往

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地 漏夜搶救恢復意識

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，昨晚第2場仍吸引爆滿五迷聽唱；未料，演唱會順利結束後，深夜約11時5分許，29歲的吳姓女歌迷，在世運站一號出口處，突然倒地，所幸有護理師經過，當下以AED急救器先施以急救，到醫院前已無呼吸心跳，所幸經院方搶救，已恢復意識。

據了解，該名29歲吳姓女子，是五月天的五迷，專程和朋友特地從新竹南下高雄聽五月天的演唱會，昨深夜演唱會結束後，吳女和友人在世運站一號出口處售票口準備買票時，突然倒地不省人事，嚇壞友人。

當時捷運警察見狀趨前了解，一名路過的護理師伸手相救，拿起AED急救器先替吳女施以急救，隨後救護員到場，將她緊急送往國軍醫院左營分院，到院前一度失去呼吸心跳。

據悉，吳女疑本身有心臟病史，所幸經院方漏夜搶救，已清醒、恢復意識，目前仍住院觀察。

人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，當晚吸引滿場歌迷聽唱，圖為當晚演唱會人潮疏散情形。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，當晚吸引滿場歌迷聽唱，圖為當晚演唱會人潮疏散情形。記者陳弘逸／攝影
人氣天團五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，當晚吸引滿場歌迷聽唱。記者陳弘逸／攝影
人氣天團五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，當晚吸引滿場歌迷聽唱。記者陳弘逸／攝影
29歲女歌迷昨深夜在高雄世運主場館聽完五月天演唱會後，散場時突然倒地，所幸經醫院搶救，已恢復意識。圖／讀者提供
29歲女歌迷昨深夜在高雄世運主場館聽完五月天演唱會後，散場時突然倒地，所幸經醫院搶救，已恢復意識。圖／讀者提供

演唱會 護理師 AED

延伸閱讀

五月天、阿妹演唱會散場疏運順暢 今晚挑戰8萬人

五月天高雄演唱會結束女歌迷突倒地 到院前無呼吸心跳

連假前夕 台鐵高雄站下午提前湧現演唱會旅客潮

霸氣宣告「Elva is back」後...經紀人曝蕭亞軒「新專輯、演唱會籌備中」

相關新聞

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地 漏夜搶救恢復意識

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，昨晚第2場仍吸引爆滿五迷聽唱；未料，演唱會順利結...

清明連假首日 嘉義民雄驚傳住宅火警 1婦人逃出

清明連假首日清晨不平靜，嘉義縣民雄鄉三興村驚傳住宅火警。早上6點48分許，熊熊火光與濃煙從三興村某平房竄出，消防局第二大...

影／餐敘完酒駕騎車返家 新北男自撞分隔島亡

新北市施姓男子，今天凌晨與友餐敘結束騎車返家，途中騎經三重區重新路五段往新莊方向，不慎自撞中央分隔島，當場人車摔飛落地，...

女Coser邀同好聚會 相機被竊上網找到贓物報警逮人

台北市忠孝西路派出所日前接獲報案，一位趙姓家長反映女兒熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好到家中研究如何拍照，事後卻發現...

鐵軌沒護欄 放牛吃草常誤闖

歷年來發生火車撞到牛事件，幾乎都是凌晨，民眾質疑到底是誤闖，還是臥軌取暖？開了廿七年火車的資深司機員陳振芳說，清晨時段鐵...

花東段連2天撞到牛 台鐵擬求償

台鐵列車連兩天在花蓮富里和東竹路段撞上闖入軌道的牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲、太魯閣號列車鼻頭蓋凹陷，旅客行程也受延誤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦