29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地 漏夜搶救恢復意識

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，昨晚第2場仍吸引爆滿五迷聽唱；未料，演唱會順利結束後，深夜約11時5分許，29歲的吳姓女歌迷，在世運站一號出口處，突然倒地，所幸有護理師經過，當下以AED急救器先施以急救，到醫院前已無呼吸心跳，所幸經院方搶救，已恢復意識。

據了解，該名29歲吳姓女子，是五月天的五迷，專程和朋友特地從新竹南下高雄聽五月天的演唱會，昨深夜演唱會結束後，吳女和友人在世運站一號出口處售票口準備買票時，突然倒地不省人事，嚇壞友人。

當時捷運警察見狀趨前了解，一名路過的護理師伸手相救，拿起AED急救器先替吳女施以急救，隨後救護員到場，將她緊急送往國軍醫院左營分院，到院前一度失去呼吸心跳。