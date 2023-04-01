快訊

五月天高雄演唱會結束女歌迷突倒地 到院前無呼吸心跳

蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

女Coser邀同好聚會 相機被竊上網找到贓物報警逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市忠孝西路派出所日前接獲報案，一位趙姓家長反映女兒熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好到家中研究如何拍照，事後卻發現相機不翼而飛，員警追查，火速逮獲在二手平台轉賣相機的陳姓犯嫌，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，趙姓女學生喜歡看動漫與漫畫，結識一群同為COSPLAY的愛好者，日前為研究各個角色的拍照技巧，邀請COSPLAY同好來家裡聚會，一周後想拿出相機拍照時，才發現自己相機遭竊。

女學生詢問其他網友，網友建議上網查詢，在二手相機販售平台「DC VIEW」，發現與自己遭竊相同型號的相機，進一步比對包裝盒編號，確認就是失竊相機，因此向警方報案。

忠西所員警獲報後，立即佯稱買家相約面交，警方表明身分查證後，陳嫌才坦承因一時貪小便宜，在聚會時趁其他網友忙著拍照時摸走相機，悔不當初。

女學生聽從網友建議，到二手相機販售平台查詢，發現失竊相機，立即向警方報案。記者廖炳棋/翻攝
女學生聽從網友建議，到二手相機販售平台查詢，發現失竊相機，立即向警方報案。記者廖炳棋/翻攝

COSPLAY

延伸閱讀

200萬元網購買「衛星」？淘寶這項新商品 吸引網民圍觀

淘寶上架首批商用衛星！「這價格」買下可在太空自拍

官方玩梗！hololive惡搞片致敬《黑道風雲》手遊廣告 船長瑪琳使壞踢鐵板慘變cosplay女

影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

相關新聞

五月天高雄演唱會結束女歌迷突倒地 到院前無呼吸心跳

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，今晚第3場仍吸引爆滿五迷聽唱；未料，演唱會結...

女Coser邀同好聚會 相機被竊上網找到贓物報警逮人

台北市忠孝西路派出所日前接獲報案，一位趙姓家長反映女兒熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好到家中研究如何拍照，事後卻發現...

鐵軌沒護欄 放牛吃草常誤闖

歷年來發生火車撞到牛事件，幾乎都是凌晨，民眾質疑到底是誤闖，還是臥軌取暖？開了廿七年火車的資深司機員陳振芳說，清晨時段鐵...

花東段連2天撞到牛 台鐵擬求償

台鐵列車連兩天在花蓮富里和東竹路段撞上闖入軌道的牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲、太魯閣號列車鼻頭蓋凹陷，旅客行程也受延誤...

高雄翁捧150萬欲匯正妹投顧師 警員這麼說讓他醒了

72歲張姓老翁前天到高雄左營區一家銀行，欲匯款150萬給未謀面的正妹投顧師，警方接獲行員通知到場，張聲稱加入50人群組，...

男童遭跆拳道女教練毒打「無法走路」 驚動竹市府出手

新竹市有家長今天在多個臉書社團貼文指控某跆拳道館女教練只因不滿意學童練習動作，竟情緒失控對5名學童施暴毒打，造成她兒子雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦