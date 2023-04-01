女Coser邀同好聚會 相機被竊上網找到贓物報警逮人
台北市忠孝西路派出所日前接獲報案，一位趙姓家長反映女兒熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好到家中研究如何拍照，事後卻發現相機不翼而飛，員警追查，火速逮獲在二手平台轉賣相機的陳姓犯嫌，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，趙姓女學生喜歡看動漫與漫畫，結識一群同為COSPLAY的愛好者，日前為研究各個角色的拍照技巧，邀請COSPLAY同好來家裡聚會，一周後想拿出相機拍照時，才發現自己相機遭竊。
女學生詢問其他網友，網友建議上網查詢，在二手相機販售平台「DC VIEW」，發現與自己遭竊相同型號的相機，進一步比對包裝盒編號，確認就是失竊相機，因此向警方報案。
忠西所員警獲報後，立即佯稱買家相約面交，警方表明身分查證後，陳嫌才坦承因一時貪小便宜，在聚會時趁其他網友忙著拍照時摸走相機，悔不當初。
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