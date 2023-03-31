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高雄翁捧150萬欲匯正妹投顧師 警員這麼說讓他醒了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲張姓老翁前天到高雄左營區一家銀行，欲匯款150萬給未謀面的正妹投顧師，警方接獲行員通知到場，張聲稱加入50人群組，群友都稱讚投顧師讓他們賺大錢，警聞言勸張，這是投資詐騙手法，「49人就騙你一個」，他恍然大悟，匯款急踩煞車。

左營警分局新莊派出所警方，前天上午10時許，接獲轄區元大銀行通報，指疑似有民眾遭詐騙情事，線上巡邏員警江建成、蔡沛修立即前往了解。

警方到場後，發現72張姓老翁坐在銀行的椅子等候叫號，警方趨前關心張翁為何要匯款150萬元到陌生帳戶，張表示，加入投資群組，有著正妹頭像的投顧師傳訊息給他，對方自稱是理財顧問，並告知有第一線內線消息，最近有新股票申購，可獲得高報酬，要賺錢要快。

張說，因看到群組一大堆人都在感謝正妹投顧師眼光精準，讓他們賺錢，後來對方並指他抽中股票，機會難得，因此才想砸錢投資賺更多錢。

警方研判張落入假投資詐騙圈套，勸張勿匯款，因為投資群組都是同一個詐騙集團同黨，群組49人就騙你一人，張被警方一番話驚醒，打消匯款念頭。

高雄張姓72歲張姓翁匯款150萬給正妹投顧師，行員和警方在銀行勸說，投資群組49人騙你一個，張被警方一席話驚醒，取消匯款。記者石秀華／翻攝
高雄張姓72歲張姓翁匯款150萬給正妹投顧師，行員和警方在銀行勸說，投資群組49人騙你一個，張被警方一席話驚醒，取消匯款。記者石秀華／翻攝
高雄張姓72歲張姓翁匯款150萬給正妹投顧師，行員和警方在銀行勸說，投資群組49人騙你一個，張被警方一席話驚醒，取消匯款。記者石秀華／翻攝
高雄張姓72歲張姓翁匯款150萬給正妹投顧師，行員和警方在銀行勸說，投資群組49人騙你一個，張被警方一席話驚醒，取消匯款。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 正妹

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