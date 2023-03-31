高雄翁捧150萬欲匯正妹投顧師 警員這麼說讓他醒了

72歲張姓老翁前天到高雄左營區一家銀行，欲匯款150萬給未謀面的正妹投顧師，警方接獲行員通知到場，張聲稱加入50人群組，群友都稱讚投顧師讓他們賺大錢，警聞言勸張，這是投資詐騙手法，「49人就騙你一個」，他恍然大悟，匯款急踩煞車。

左營警分局新莊派出所警方，前天上午10時許，接獲轄區元大銀行通報，指疑似有民眾遭詐騙情事，線上巡邏員警江建成、蔡沛修立即前往了解。

警方到場後，發現72張姓老翁坐在銀行的椅子等候叫號，警方趨前關心張翁為何要匯款150萬元到陌生帳戶，張表示，加入投資群組，有著正妹頭像的投顧師傳訊息給他，對方自稱是理財顧問，並告知有第一線內線消息，最近有新股票申購，可獲得高報酬，要賺錢要快。

張說，因看到群組一大堆人都在感謝正妹投顧師眼光精準，讓他們賺錢，後來對方並指他抽中股票，機會難得，因此才想砸錢投資賺更多錢。