男童遭跆拳道女教練毒打「無法走路」 驚動竹市府出手

新竹市有家長在臉書社團貼文指控某跆拳道館女教練只因不滿意學童練習動作，竟情緒失控對5名學童施暴毒打，造成她兒子雙臀嚴重挫傷、瘀青，身心靈受創服抗憂鬱藥治療。記者張裕珍／翻攝

新竹市有家長今天在多個臉書社團貼文指控某跆拳道館女教練只因不滿意學童練習動作，竟情緒失控對5名學童施暴毒打，造成她兒子雙臀嚴重挫傷、瘀青，身心靈受創服抗憂鬱藥治療，直言「媽媽不忍了」並貼出兒子受傷瘀青照，要求其他家長慎選跆拳道館。

竹市府今晚回應，10日案發當天警方接獲通報，社工介入調查、啟動訪視關懷，經評估確認跆拳道館教練對該生已造成傷害，擬依違反兒少權法可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布女教練姓名或名稱；教育處已函示相關單位議處，要求停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權，並強調市府對兒虐案件絕不姑息。

疑遭施暴學生的家長今天在多個新竹地區的臉書社團貼文指出「媽媽不忍了！不知我兒子到底犯了什麼滔天大罪？ 讓自稱『情緒失控、失去理智線』的女教練狠狠毒打。」

該名家長在貼文中提到，這間跆拳道館位於新竹市東區，館內的女教練經常對道館小朋友動口、動腳又動手；今年3月8號晚上吳姓女教練只是跆拳道動作令她不滿意，將5名小朋友帶進道館內的小房間進行毒打，（最小的幼稚園大班、最大的10歲）毒打期間還恫嚇小孩不准哭鬧，不能閃躲棍子，否則打越多下及越重。

該名家長還說，動粗的女教練用了至少2種不同粗細棍、叉毆打她兒子屁股至少15下，其中1支擀麵棍很粗直徑約4公分，造成她兒子「雙臀嚴重挫傷、瘀青」。事發3月9日當天無法走路，送往醫院掛急診拍X光片檢查，事發後長達15天瘀青尚未消退，

「這期間兒子常做惡夢，身心靈嚴重受創。」該名家長不捨地說，11歲的兒子一想到被狂打情境，就莫名爆哭及自責，目前已服抗憂鬱藥治療中，她還出示孩子就醫的診斷證明。貼文一出引起不少網友直呼太扯了，還有人說曾目擊該名女教練對學童大小聲，似乎非第一次了。

竹市府社會處表示，本月10日已接獲警察局通報，社工立即聯繫家長安排家庭訪視，但因案家疑似家庭成員中有人確診及身體因素，希望社工於本月22日晚間進行訪視，因案件涉及個資及業管事項，同步通報教育處妥處，並啟動輔諮關懷。

市府教育處說明，校方也在本月22日接獲該生疑遭不當管教，立即進行校安通報，教育處隨即連繫家長了解狀況，也電洽新竹市跆拳道委員會總幹事，函示相關單位議處，並要求該名教練停止所有教學活動、將勒令該館停止營業。倘查證屬實，該教練將被停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。