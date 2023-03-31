台南警為買賣房子涉騷擾女房仲 檢方複訊後聲押

台南市警局林姓警務正被控本月初為買賣房子，與女房仲發生糾紛，不斷利用LINE及打電話騷擾女方，還到其工作處所騷擾，女房仲甚至不敢出門上班，最後在家人陪同下到永康分局提告，今天傳喚他到案，林對案情避重就輕，檢方認他犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞聲押禁見。

永康警分局指出，日前受理轄內1位女性民眾所報的跟蹤騷擾防制法案件，因林姓嫌犯持續糾纏且不斷利用通訊軟體傳送訊息騷擾被害人，並至被害人工作處所騷擾行為，致被害人感到身心俱疲並感覺惶恐不敢出門上班，最後在親友陪同下向警方報案。

永康分局獲報後，除立即成立專案小組查處外，並秉持不掩飾、不庇護的態度從嚴、從速追查究責，且顧及犯嫌具警職身分因素，從嚴偵處毋枉毋縱。

今日除依法開立書面告誡，約制告誡行為人林嫌外，且於偵詢後於下午4時許隨案移送台南地方檢察署偵辦。警察局將依後續偵查結果如何，從嚴處理。