影／洗刷「行人地獄」臭名 新北警今強力執法取締43件

為洗刷「行人地獄」臭名，交通部修正法規提高汽車不停讓行人優先通行罰鍰至3600元，新北市警局今天執行路口安全大執法專案，至今天下午6時取締違規汽車6件、機車37件，共計43件，總罰鍰金額共6萬6000元，新北警方強調，後續也將持續規畫執法專案，呼籲駕駛用路人行經路口，要禮讓行人優先通行。

依新北市警局交通大隊統計，2023年元月至3月30日共取締不停讓行人違規有6866件，較2022年同期增加3769件，而2022年全年取締1萬3738件，新北市警局交通大隊指出，已在新北全市易違規路口，像是板橋區文化路與民生路口、板橋區民生路與萬板路口、永和區永平路及中山路1段口、新莊區新泰路與中正路口、新莊區中正路與大觀街口、泰山區新北大道與泰林路口，設置不停讓行人科技執法設備來加強執法。

新北交大表示，將持續配合新北市政府推廣教育宣導駕駛人在路口應減速慢行、禮讓行人，行經路口要「慢、看、停」，行人也要養成「停、看、聽」的習慣，過馬路千萬不要變成低頭族，共同建立人本友善的交通安全環境。