雲林土庫66隻大豬失蹤 警方調閱監視器逮竊賊

雲林土庫一處豬舍圈養66隻大豬失蹤，警方接獲飼主報案，調閱案發豬舍周邊監視器，發現開運豬貨車的劉姓、賴姓司機涉嫌偷豬賣給王姓肉商，全案依竊盜罪嫌將3人送辦。示意圖。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影

雲林土庫一處豬舍圈養66隻大豬日前失蹤，警方接獲飼主報案，調閱案發豬舍周邊監視器，發現開運豬貨車的劉姓、賴姓司機涉嫌偷豬賣給王姓肉商，全案依竊盜罪嫌將3人送辦。

雲林縣警察局虎尾分局今天召開記者會表示，破獲豬隻竊案，逮捕3名嫌犯，劉姓、賴姓司機涉嫌開運豬貨車偷豬，將竊得的66頭大豬，以新台幣42萬代價販售給收購豬隻的王嫌，王嫌再將失竊豬隻轉售至雲林肉品市場拍賣。

警方表示，要偷大批的豬一定要有專門的運豬車輛，調閱案發豬舍周邊監視器比對，發現可疑運豬大型貨車，鎖定劉姓司機涉有重嫌拘提到案。但劉嫌辯稱是受人委託載運，卻無法交代委託人資料又無法交代豬隻流向，經檢方複訊後向院方聲押獲准。

警方說，劉嫌遭聲押後，再擴大調閱鄰近鄉鎮路口影像，發現涉案大型貨車與兩部中型貨車行車軌跡有重疊，貨台上的大豬有移轉情形，因此將中型貨車王姓車主拘提到案。

警方表示，王嫌供出失竊的66頭大豬，是由劉嫌與賴嫌分別於2月15、19日，駕駛大型貨車至豬舍竊豬後由他收購。全案依竊盜罪嫌將3人移送雲林地檢署偵辦。

雲林肉品市場說，今天拍賣豬價平均每公斤新台幣91元，價格很好，66頭大豬應可賣至70萬元，豬隻被偷的飼主損失慘重。