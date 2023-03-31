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休旅車與機車車禍 騎士捲入車下警消救援送醫不治
屏東縣里港鄉鬧區中山路與四維路口，昨午3點多發生休旅車與機車車禍，機車騎士捲入休旅車底下遭卡住無法動彈，里港消防隊獲報到場搶救，騎士張男現場失去呼吸心跳，經搶救後恢復心跳呼吸，未料今凌晨傷重不治，車禍原因仍待釐清。
經了解，休旅車駕駛51歲盧女沿中山路北往南直行一般車道，68歲張男騎機車沿四維路東往西向欲左轉中山路，路口處發生車禍，張姓機車騎士被壓在車下，被消防隊員救出送醫，盧姓汽車駕駛無受傷，雙方酒測值均為零，肇事原因仍待釐清。
消防隊昨獲報後，機車騎士捲入休旅車底下，現場安全評估，使用撐高器、枕木墊高救援，在警消及義消同仁的配合下，順利救出受困車底騎士，救出患者現場停止呼吸心跳，經由里港救護車救護人員持續CPR及生命徽象監測送往義大醫院急診搶救，並經義大醫院急診團隊緊急搶救昨下午3點53分恢復心跳呼吸，未料今天凌晨不治。
里港警分局呼籲，民眾駕駛車輛行經路口時應注意路口停讓，遵行「路口慢看停，行人停看聽」，確保用路人的安全。
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