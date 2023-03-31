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清明連假前夕國道11車連環撞起火 駕駛跳車驚惶逃命

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休旅車與機車車禍 騎士捲入車下警消救援送醫不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉鬧區中山路與四維路口，昨午3點多發生休旅車與機車車禍機車騎士捲入休旅車底下遭卡住無法動彈，里港消防隊獲報到場搶救，騎士張男現場失去呼吸心跳，經搶救後恢復心跳呼吸，未料今凌晨傷重不治，車禍原因仍待釐清。

經了解，休旅車駕駛51歲盧女沿中山路北往南直行一般車道，68歲張男騎機車沿四維路東往西向欲左轉中山路，路口處發生車禍，張姓機車騎士被壓在車下，被消防隊員救出送醫，盧姓汽車駕駛無受傷，雙方酒測值均為零，肇事原因仍待釐清。

消防隊昨獲報後，機車騎士捲入休旅車底下，現場安全評估，使用撐高器、枕木墊高救援，在警消及義消同仁的配合下，順利救出受困車底騎士，救出患者現場停止呼吸心跳，經由里港救護車救護人員持續CPR及生命徽象監測送往義大醫院急診搶救，並經義大醫院急診團隊緊急搶救昨下午3點53分恢復心跳呼吸，未料今天凌晨不治。

里港警分局呼籲，民眾駕駛車輛行經路口時應注意路口停讓，遵行「路口慢看停，行人停看聽」，確保用路人的安全。

屏東縣里港鄉中山路與四維路口昨下午發生死亡車禍，休旅車與機車車禍，機車騎士捲入車底，救出後送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉中山路與四維路口昨下午發生死亡車禍，休旅車與機車車禍，機車騎士捲入車底，救出後送醫不治。記者劉星君／翻攝

休旅車 機車騎士 車禍

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