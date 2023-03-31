「指」引回家路　宜蘭縣警局推長者指紋建檔

全國人口老化，失智長者數量增加，每年都有走失案件，長者忘記自己的身分，警方即使找到人也問不清楚家在何方。今年宜蘭縣警局陸續和醫院與長照中心合作，宣導長者將指紋建檔，相當於隨身攜帶身分證，簡單比對就能找到回家路。

縣警局鑑識科指出，目前縣內登記在案的50歲以上失智長者約有2600人，去年有41件走失案件，40件破案。失智長者或許想不起自己是誰，但還保留一定行動力，家人若一時疏忽，長者就有可能成為失蹤人口。

據了解，許多人對「指紋建檔」的印象停留在逮捕犯人的手段，或者疑慮隱私問題不願建檔。鑑識科表示，指紋建檔是為了比對失智長者身分，一般而言警員在路上尋獲長者，只能帶回派出所等待家人報案再做調查，有時甚至要等上一整天；若提前建檔，透過活體掃描系統比對，3到5分鐘就可以確定身分，盡早讓長者回家。

縣警局配合社區警政再出發政策，今年與台北榮總員山分院、力麗日照中心、泰安長照中心、松柏日照中心等單位合作，向長者和他們的家人宣導指紋建檔的好處。申請人或家屬只需攜帶身分證明文件、身障手冊與同意書，就近到各分局就可建檔，也可透過老人機構等社團統一報名。

鑑識科指出，目前全縣只有約30人建檔，工作仍在開展階段，希望有需要的民眾積極申請，有相關疑問可洽詢縣警局鑑識科。

※宜蘭縣警局鑑識科電話：03-9320814。