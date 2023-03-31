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台南市地重畫工程車致路面坍陷 明天進場搶修
台南南區市地重畫工程今中午準備滯洪池抽水站打樁作業，曳引車載運大型打樁機進場時，經灣裡路211巷道路，疑角度不當或超重，致使路面塌陷，經通報市府及包商緊急搶修，3小時後暫以鋼板覆蓋路面恢復交通，預計明天進場搶修，警方指該車未依規定申請通行證等，將製單舉發。
包商柯經理指出，市地重畫工程，準備作滯洪池抽水站打鋼板樁作業，今天機具進場，因周邊均是河道，該道路是必經道路，進場時候可能司機的角度或重量（重量約65噸），造成路面坍陷。花了3個小時，排除障礙，對地方造成交通影響深感抱歉。
地政局專門委員陳啟正說，市府接獲通報，廠商車輛造成部分路面破損，第一階段將鋼板鋪設在路面上，加派人員做好交通安全維護工作，第二階段與市府水利局協商，明天上午進行搶修，預計需5個工作天，工程施工期間，包商維持交通秩序外，夜間也會設警示燈，他說，這段時間造成用路人不便，敬請見諒。
台南市警六局灣裡派出所副所長黃世棕說，中午11時據報，轄區灣裡路211巷道內，有曳引車載運大型打樁機，致路面塌陷，現場派員維持秩序外，包商也派員到場搶修，經2個多小時回復路面通行。他表示，該曳引車未依規定申請通行證，將依違反道路交通管理處罰條例等製單舉發外，超重與否待釐清後逕行舉發。
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