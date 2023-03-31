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屏東萬丹6旬女子頭暈失控自撞電桿 車頭全毀僅輕傷

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣1名68歲黃姓女子於今上午返家途中，於萬丹鄉中興路二段由西往東方向行駛時，因身體不適方向盤失控，偏離車道自撞路邊電線桿，警、消獲報到場，黃女僅手腳肢體擦傷，意識清楚無酒駕，送醫無大礙，詳細肇事原因仍待釐清。

警方指出，68歲黃姓女子於今上午11點19分左右，獨自駕駛鐵灰色休旅車返家途中，行經萬丹鄉中興路二段543號附近，突然頭暈目眩，車輛失控偏移車道，自撞對向電線桿，車頭嚴重毀損，電線桿傾斜，經路過熱心民眾報案到場協處，黃女酒測值為零，僅手腳擦挫傷送醫後無大礙，通知台電公司工程人員到場搶修，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方呼籲行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤並啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路邊安全處，以維護自身與其他用路人的安全。

屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供
屏東縣萬丹鄉68歲黃女頭暈失控自撞，車頭全毀電桿歪斜，所幸僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因待警方調查釐清。圖／屏東警分局提供

車道 萬丹 屏東縣

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