貢寮龍洞攀岩外籍男3米高墜落骨折 出動空勤直升機救援

新北市貢寮龍洞攀岩場今天有3男1女前往攀岩，一名30多歲外籍男子，不慎由3公尺高處墜落，右小腿骨折，消防人員固定包紮後，現場離下方峭壁約20多公尺，申請空勤總隊直升機吊掛。

消防局第六大表示，今天下午1點多，新北市貢寮區龍洞攀岩場，3男1女在攀爬途中，一名外國籍男子，不慎由3米左右掉落導致右小腿骨折。

經消防人員固定包紮後，由於現場離下方峭壁約20到30公尺，申請空勤總隊直升機吊掛。出動第六大隊、瑞芳中隊、貢寮、九份分隊，共10車21人前往救援。

消防局第六大隊大隊長羅億田表示，龍洞攀岩場是攀岩手的攀岩聖地，但因為是開放的天然岩場有一定的技術門檻，具有一定的危險性，不同於其他的戶外運動，愛好者一定要量力而為，才能確保安全。