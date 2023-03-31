貢寮龍洞攀岩外籍男3米高墜落骨折 出動空勤直升機救援
新北市貢寮龍洞攀岩場今天有3男1女前往攀岩，一名30多歲外籍男子，不慎由3公尺高處墜落，右小腿骨折，消防人員固定包紮後，現場離下方峭壁約20多公尺，申請空勤總隊直升機吊掛。
消防局第六大表示，今天下午1點多，新北市貢寮區龍洞攀岩場，3男1女在攀爬途中，一名外國籍男子，不慎由3米左右掉落導致右小腿骨折。
經消防人員固定包紮後，由於現場離下方峭壁約20到30公尺，申請空勤總隊直升機吊掛。出動第六大隊、瑞芳中隊、貢寮、九份分隊，共10車21人前往救援。
消防局第六大隊大隊長羅億田表示，龍洞攀岩場是攀岩手的攀岩聖地，但因為是開放的天然岩場有一定的技術門檻，具有一定的危險性，不同於其他的戶外運動，愛好者一定要量力而為，才能確保安全。
他說，切記不可以獨攀，任何攀岩活動下方均應有一位確保手在下方徒手確保攀登者的安全。並且從事攀岩活動前，請先確實做好熱身，並使用適當的攀岩裝備，確保自身安全，將意外事故可能性降到最低。
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