家長瘋狂！孩童版「天若有情」曝光 搶抽追夢人摩托車

全台各地汽、機車未禮讓行人車禍頻傳，台中市警察局執行行人正義大執法延長至4月9日，其中第4分局為宣導汽車過路口停、讓習慣，搭上兒童節將抽出「追夢人款電動摩托車」，並製成小小孩版「天若有情」海報向經典港片致敬，勾起6、7年級生回憶，紛紛留言搶抽頭獎。

台中第4分局表示，這周就是清明兒童連假，趁著搭上兒童節應景推出小孩版的「天若有情」路口慢、看、停宣導海報，主題是向經典港片宣傳照致敬，除找來同仁一對可愛兒子、女兒，扮演劉德華、吳倩蓮，還穿上警察制服騎在重機型的電動玩具車上。

除了和劇照相似度高，也勾起不少6、7年級生回憶，宣導之餘警方還舉辦抽獎，頭獎就是海報上的「追夢人款電動摩托車」，另有警車積木、警車模型等玩具，不少爸媽網友看到頭獎玩具摩托車直呼「頭獎太帥」、「已戀愛」。

警方也說，詳細抽獎活動辦法可上台中第4分局臉書查詢。

警方說，為建立汽機車駕駛人遇行人及於非號誌化路口停讓觀念，修正的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條規定，自2023年3月31日起，針對汽車行經行人穿越道不停讓行人，不分大小型車，一律提高為最重3600元罰鍰。