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機車主「炸盤」險丟命批「請鬼拿藥單」 業者稱虛心接受指教

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

機車族石姓男子為提升煞車性能，購置煞車碟盤，載妻子跑山時卻發生碟盤裂開「炸盤」、煞車失靈狀況，石男控訴，向機車零件場購置碟盤「簡直請鬼拿藥單」，日前與YouTuber合作揭露事件始末及向廠商洽詢過程，引發車友關注。

出產「光芒」碟盤的汽機車零件商吳姓負責人聲明，事件起因是碟盤切削加工設定，不適合所選材料與設計，正召回瑕疵品，並更改製程、確保安全性。

該負責人並說，事發當下已向車主提議全額退款，協助修復影響所及零組件。目前已投保產品責任險1000萬元；暫時關閉並著手重整編排網站及臉書專頁。感謝車圈人士關注，任何批評指教都將虛心接受，此次聲明所指事件並無人受傷。

36歲石男控訴，他花費4萬元購置2片「光芒」碟盤，騎車載妻子到東眼山跑山兜風，前輪煞車卻失靈，差點在山上發生事故，幸好後輪煞車還有用，驚險煞停後發現，前煞碟盤「炸盤」裂開，直批「簡直請鬼拿藥單」。

石男事後發現有其他車友發生相似情況，日前與「超跑將軍」鄭為元及YouTuber「毅哥」蔡兆宇一同前往出產「光芒」碟盤的汽機車零件商營業據點詢問。

業務人員認為，碟盤裂開是因為持續煞車而過熱，可重製一塊碟盤賠償車主，石男追問「路況不允許放煞車怎辦？就放開煞車撞山壁？若今天已摔下山呢？」業務則回答「那我們就可以開始談醫藥費之類的賠償…」。

該影片吸引不少車友關注，另名車主「Ric」近日再向媒體投訴說，他花費8萬元購置3片同款碟盤，裝在1輛紅牌重機及1輛普通重機上，也是接連「炸盤」；其中，他去年騎乘普重機行經台北市中山區通北街，遇到左轉車輛煞車卻失靈，他撞車後手掌骨斷成5節，至今仍在診治，後續廠商提議賠償3塊全新碟盤，他怒批「鬼才敢用！」

「毅哥」指出，希望廠商能積極面對受害車主，近日已聯繫近5名車主，不排除對碟盤廠商提告。

石男在跑山時煞車失靈，事後發現碟盤「炸盤」裂開。圖／石男提供
石男在跑山時煞車失靈，事後發現碟盤「炸盤」裂開。圖／石男提供
「Ric」、「毅哥」蔡兆宇、石姓男子。記者李隆揆／攝影
「Ric」、「毅哥」蔡兆宇、石姓男子。記者李隆揆／攝影
車主「Ric」煞車失靈肇事受傷。圖／「Ric」提供
車主「Ric」煞車失靈肇事受傷。圖／「Ric」提供

車主 重機

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