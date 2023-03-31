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影／愛女身體不適昏厥 心急父攔車求助南警開道送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局海安派出所巡邏車昨晚6時在中西區海安路與正興街口停等紅燈時，突遭46歲郭姓男子大力拍打車窗，著急說「我女兒暈倒呼吸不過來了…」，員警見情況危急，回報勤務中心後開啟警示燈及蜂鳴器，火速開道，並將昏厥的郭女送至奇美醫院急診室救治，現已返家休養。

郭說，女兒身體不適在家昏倒，醒來後家中突然呼吸不順，他見其狀況已等不及救護車到場，決定自行送醫。他表示，當時適逢下班時間，路上車水馬龍，正困在車陣當中，隨著時間流逝看女兒越發不適，心急如焚之際，突見警車駛過，顧不了那麼多，趕緊趁停等紅燈時下車求救。

他指出，多虧警車疾速開道，原來20分鐘的車程，縮短了不到6分鐘的路程時間就到達醫院救治。如今女兒狀況改善，並已返家休養，他對員警的熱心協助再三致謝。

昨日下午6時許，海安派出所警員洪正偉、黃伯丞駕駛巡邏車，經海安路與正興街口停等紅燈時，突遭郭大力拍打車窗，員警一搖下車窗，他著急說道「我女兒暈倒呼吸不過來了，你可以幫我們開道嗎？要到永康奇美醫院」。員警了解並衡量當下狀況危急，一邊報告主管及分局勤務指揮中心，一邊開啟警示燈及蜂鳴器，並提醒郭要注意道路號誌狀況及往來人車，一路隨著巡邏車順利抵達永康奇美醫院，並將昏厥郭女送進急診室救治，幸無大礙。

員警見當下狀況危急，一邊報告主管及勤務指揮中心，一邊開啟警示燈及蜂鳴器，郭男一路隨著巡邏車順利抵達永康奇美醫院救治。圖／讀者提供
員警見當下狀況危急，一邊報告主管及勤務指揮中心，一邊開啟警示燈及蜂鳴器，郭男一路隨著巡邏車順利抵達永康奇美醫院救治。圖／讀者提供
郭男指出，多虧警車疾速開道，原來20分鐘的車程，縮短了不到6分鐘的路程時間就到達醫院救治。圖／讀者提供
郭男指出，多虧警車疾速開道，原來20分鐘的車程，縮短了不到6分鐘的路程時間就到達醫院救治。圖／讀者提供

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