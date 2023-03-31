雲林警界第1人！鮮肉警斜槓體訓 橫掃2張難度超高證照

雲林縣西螺警分局油車派出所警員黃昱翔，擔任分局常年訓練助教，他發現員警基礎肌力不足，以致訓練成效無法好好發揮，於是斜槓鑽研肌力與體能訓練，沒想到愈學愈有興趣，最近還接連考取健身界公認難度超高的肌力及體能教練B、C級等證照，結合系統訓練實戰教學，受訓員警有感「長途追捕的爆發力十足，連自己都很意外！」

黃昱翔今年29歲，從警9年，6年前開始擔任西螺警分局助教，負責辦理員警常訓，但如果員警本身對自我要求不高，訓練效果就很有限，黃昱翔認為，肌力、體能是必備條件，為了用專業影響同事「動起來」，他投資數十萬元南北奔波研習，順利取得多張相關證照。

「怪獸訓練肌力及體能教練B、C級證照」講究運動生理及心理學、課程及動作設計等學術科項目，還得作答申論題目，及格率5成左右，難度頗高，一般是有經驗的健身教練會考，黃昱翔說「我很執著！」每天擠出零碎時間，拚湊6小時讀書與訓練，「就是一定要考到！」

黃昱翔靠拚勁，驗證了「有志者事竟成」，深入淺出的生動教學，很受局內學員歡迎；同樣擁有運動專業背景、柔道選手出身西螺分局長曾冠螢大讚黃的用心良苦，直呼他是「西螺分局之光！」

二崙油車派出所所長董欣穎說，所內活化閒置廳舍打造「U掐肌力及體能訓練中心」，內有Yoko深蹲架、槓鈴、SSB安全深蹲槓、六角槓、農夫槓、雪橇車、戰繩、啞鈴塔及總重300公斤槓片等專業肌力訓練設備，有意提升體能的員警，可向所內洽詢及引薦專業指導。