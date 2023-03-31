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台中警穿制服用餐「獲贈滷蛋」風波 組長炸鍋決定提告

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中警穿制服用餐獲贈滷蛋風波 組長炸鍋決定提告

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台灣缺蛋風波燒到警界，日前台中清水警分局曾姓組長著制服到店用餐，店家體恤警辛勞贈滷蛋一顆，曾拍照發文卻遭同事截圖到「靠北police」質疑，網友留言認為發文者酸葡萄心態，應支持警著制服用餐；曾姓組長也不願沉默，決定向該名發文者提告，並在臉書發文「靠北police5187我們法院見吧！」希望喝止酸民歪風。

「此風不可長！」清水警分局曾姓組長今表示，事發當天他深夜督勤結束，才會著制服到附近店家用餐，與店家不熟悉，當下獲贈滷蛋加菜，「我感到很窩心才會拍照發文」，未料暖文卻被有心人士截圖、甚至扭曲事實。

曾組長強調，若網友所言屬實，他虛心接受，但惡意扭曲為從警人員穿制服為討滷蛋而嘲諷，實在無法接受；事後長官、同事都力挺他，後來他才得知，原來暖心老闆是警界退休學長的侄子，才會以行動表達支持。

曾說，近日勤務繁忙，將擇日到警局製作筆錄，正式對該網友提出加重誹謗罪告訴，以喝止歪風。

清水警分局長周俊銘表示，支持同仁提告，該網友發文明顯扭曲事實，說出事實才是言論自由，況且店家以行動支持員警著制服用餐，善意不應扭曲。

曾姓組長昨在個人臉書發文，「經過深思熟慮，徵詢同事們的意見與支持，為遏止惡意靠北的歪風，靠北不成又向上級機關檢舉我。決定捍衛本人及蛋的尊嚴。靠北police5187我們法院見吧！」再度引發討論。

警察穿制服用餐議題，早在陳國恩當署長時期，就有廣泛討論，警政署在2016年就發函指示，從寬認定警員穿制服的購餐原則，不論勤務中或勤餘都能外購餐。

台灣缺蛋風波燒到警界，台中市清水警分局曾姓組長分享店家送滷蛋暖文，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，曾姓組長不願沉默，決定向扭曲發文的同事提告，喝止酸民歪風。圖／截取自曾姓組長臉書
台灣缺蛋風波燒到警界，台中市清水警分局曾姓組長分享店家送滷蛋暖文，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，曾姓組長不願沉默，決定向扭曲發文的同事提告，喝止酸民歪風。圖／截取自曾姓組長臉書

制服 言論自由 警察

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