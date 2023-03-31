因應少量放牧 台東避免牛隻闖入要求掛耳釘、更明定「這點」
兩天內兩次牛闖入。401次太魯閣號今(31日)清晨於富里=東竹間剎車不及撞到牛，太魯閣號車頭鼻頭蓋凹陷，列車卡關無法行駛，台鐵要找飼主求償，但牛如未掛耳釘，要找到飼主求償，恐怕不容易。
野生動物脫逃，如這次六福村狒狒脫逃事件，可以野保法開罰5萬元；為了讓圈養動物飼主負起責任，維護圈養環境避免脫逃，林務局擬修法調高法則為6-30萬元；至於牛，林務局表示，牛屬畜產動物，並非野生動物或保育類野生動物，不適用野生動物保育法規定。
農委會畜牧處副處長江文全表示，因應東部小量放牧牛隻形態，台東有自治條例管例納管，農委會協助提供耳標及協助，至於花蓮印象中沒特別規定。
台東縣在109年訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，明定縣內台9線及台11線200公尺內不可以飼養牛隻，且所有牛隻必須釘掛耳標，若養牛戶不遵守相關規定，且未在限期完成改正，縣府將開立處分書處分飼養負責人1萬元以上6萬元以下罰鍰。
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