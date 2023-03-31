台鐵火車花蓮撞牛後 瑞芳撞闖入野狗煞停一度誤以為人
台鐵一列401車次太魯閣列車，今天清晨5時許經過花蓮富里和東竹間，撞上闖入軌道牛隻。今天上午11點多，又有一輛列車經過瑞芳時，撞死誤闖軌道的野狗，一度誤以為是人，列車煞停確認後再開。
台鐵一列401車次太魯閣列車，今天清晨從台東發車北上，5時許經過花蓮富里和東竹間，撞上闖入軌道牛隻，列車鼻頭蓋凹陷，造成延誤1火時。
瑞芳往九份方向，今天上午11點多，也有一班列車行經瑞芳平交道附近鐵道時，撞擊一個物體，緊急煞停後，發現外觀有點難辨，通知鐵路警察到場處理，發現是一隻野狗，雖有肢離破碎，但外觀還能看得出是狗，確定不是人，虛驚一場。
瑞芳警分局協助通報，由鐵路警察把狗的屍體撿起裝入袋子內移除現場。台鐵表示，班次沒有延誤。
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