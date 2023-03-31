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又見不禮讓行人 駕駛無視斑馬線上有人、被喊停怒飆罵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

今天起車輛不禮讓行人將採最重罰，「爆料公社」臉書社團今天PO出一支影片，畫面中有一對夫妻牽著兩名女童要過馬路，其中母女3人已經站在斑馬線上，卻有一輛小貨車疾駛而來，民眾大吼「停」，小貨車因此急煞在斑馬線上後，司機卻扭頭怒罵後高速駛離。網友說，「難怪台灣是行人地獄」。

交通部為洗刷「行人地獄」惡名，今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

影片疑似機車行車紀錄器畫面，經轉分享到「爆料公社」。地點在台北市中正區忠孝西路、南陽街口附近，有一家四口準備過馬路，一對年輕夫妻各牽一名女童，母女三人已經站在斑馬線上，卻出現一輛小貨車高速駛來。

一名見義勇為的路人對著小貨車大吼「停」，小貨車聞聲急煞在斑馬線上，司機卻扭頭飆罵不雅字眼，該名路人氣得大罵「有行人啊，這邊有行人你有沒有看到啊？」司機再回嗆幾句後揚長而去。

其他網友看了影片表示，「很兇的司機，嚇死人了」、「未禮讓行人該罰」、「看到行人不會停，被人罵就會停？還有人護航勒，難怪台灣是行人地獄」、「讓他去花錢消業障吧」、「台灣要改善行人地獄，還要一百年」、「該停的時候不停，吵架就停的很積極」。

有網友說，台灣行人已經被訓練到要等車子過完才過馬路了，駕駛停下來讓行人先行，可能會被後車按喇叭，也可能被超車反而造成已經走到斑馬線的行人危險，解決之道還是每個路口都裝科技執法，讓這些僥倖囂張的駕駛被罰個3600元才會學乖。

小貨車司機疑似不滿被喊「停」，急煞後回嗆。圖／取自「爆料公社」臉書社團
小貨車司機疑似不滿被喊「停」，急煞後回嗆。圖／取自「爆料公社」臉書社團
一對夫妻牽著兩名女童要過馬路，被疾駛而來的小貨車嚇得不敢動。圖／取自「爆料公社」臉書社團
一對夫妻牽著兩名女童要過馬路，被疾駛而來的小貨車嚇得不敢動。圖／取自「爆料公社」臉書社團

行人地獄 爆料公社

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