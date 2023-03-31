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高雄女子搭朋友車外出旅遊 違規停車曝露她通緝身分

聯合報／ 記者林保光／即時報導

謝姓女子搭朋友的轎車要外出旅遊，朋友轎車違規停車，正遇巡邏員警取締。警方查證他們的身分，發覺謝女因案通緝中，她一再稱剛出過庭，經員警帶回查證，才知道原來她滿口胡言。

高雄市警苓雅分局成功路派出所員警，於3月29日上午7時許，在苓雅區中華四路與新田路口，發現1輛轎車在禁止臨時停車的紅線路段違停，員警上前取締，另查車上其餘乘客身分，坐後座的謝女（26歲）稱她沒帶證件，報出身分證字號，警方便發現她因案通緝中。

謝女一再稱她3月7日剛出庭，才一早出門，準備和朋友外出旅遊，還頻作勢找手機出庭資料，稱她不可能通緝。

員警帶她回派出所，確認她涉詐欺案，2月經高雄地檢署發布通緝，將她解送歸案。

謝姓女子搭朋友車外出旅遊 ，因朋友車子違停，經警方查出她通緝中。記者林保光／翻攝
謝姓女子搭朋友車外出旅遊 ，因朋友車子違停，經警方查出她通緝中。記者林保光／翻攝
謝姓女子（左）搭朋友車外出旅遊 ，因朋友車子違停，經警方查出她通緝中。記者林保光／翻攝
謝姓女子（左）搭朋友車外出旅遊 ，因朋友車子違停，經警方查出她通緝中。記者林保光／翻攝

通緝 違停 詐欺

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