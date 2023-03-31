聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄女子搭朋友車外出旅遊 違規停車曝露她通緝身分
謝姓女子搭朋友的轎車要外出旅遊，朋友轎車違規停車，正遇巡邏員警取締。警方查證他們的身分，發覺謝女因案通緝中，她一再稱剛出過庭，經員警帶回查證，才知道原來她滿口胡言。
高雄市警苓雅分局成功路派出所員警，於3月29日上午7時許，在苓雅區中華四路與新田路口，發現1輛轎車在禁止臨時停車的紅線路段違停，員警上前取締，另查車上其餘乘客身分，坐後座的謝女（26歲）稱她沒帶證件，報出身分證字號，警方便發現她因案通緝中。
謝女一再稱她3月7日剛出庭，才一早出門，準備和朋友外出旅遊，還頻作勢找手機出庭資料，稱她不可能通緝。
員警帶她回派出所，確認她涉詐欺案，2月經高雄地檢署發布通緝，將她解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言