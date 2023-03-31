獨／哪時火車常撞牛？資深司機員：清晨鐵軌涼牛找草吃

台鐵花蓮路段連兩天發生列車撞上牛隻事件，歷年來發生火車撞到牛事件，幾乎都是凌晨，民眾質疑到底是誤闖，還是臥軌取暖？開了27年火車的資深司機員說，清晨時段鐵軌較涼，不會是去取暖，而是鐵軌沿線開闊沒護欄，兩旁有草皮，是去散步吃草誤闖。

台鐵一列401車次太魯閣列車，今天清晨從台東發車北上，5時許經過花蓮富里和東竹間，撞上闖入軌道牛隻，列車鼻頭蓋凹陷，但檢查後仍可行駛；列車因此事故延誤近1小時。

資深司機員陳振芳開過花蓮、彰化、平溪等火車路線，他說，花東因為附近比較多養牛的人家，才容易發生火車撞牛，因為鐵軌兩旁多半沒有護欄，而是開闊的草皮，才會吸引牛隻闖入鐵軌。

陳振芳說，清晨時段鐵軌是比較涼的，牛隻不會是去臥軌取暖，牛有愛泡水的習慣，會比較喜愛要涼的地方，「應是看哪裡草多，牛群就會去聚在一起，會沿著鐵軌走，是為了要去草皮處吃草」。

北部比較少撞到牛，陳振芳開火車時在東北角也曾撞過山豬和山羌，他說，因為動物突然出現在鐵軌上，看到時只能先鳴笛，再減速煞車因應，但常會來不及就撞上去。

「如果是整群牛就很危險，嚴重時有可能導致出軌，要非常小心因應。」陳振芳說，他建議解決的辦法就是鐵道況線要有完整的護欄防護，才能避免牛群誤闖事件一再發生。

陳振芳說，他們如果在行車時，發現鐵路沿線旁有大群牛羊活動，有危害安全之虞，會通報車站或相關單位派遣人員去驅離。並請車站轉達行經該路段的列車，注意運轉。

2020年猴硐發生山崩差點埋火車事件，台鐵瑞芳-猴硐站間西正線，上午9點多土石開始大規模崩落前，當時預警的就是資深司機員陳振芳。