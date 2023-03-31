花東火車撞牛事故多 未打耳標求償難...管制條例還在修

花東間鐵路長達150公里，這幾年一段時間就發生牛隻侵入鐵軌造成事故，因肇事牛隻多半未打耳標，造成追查困難。花蓮縣政府訂定放牧飼養牛隻管理自治條例，要規範飼主管理責任，草案雖獲議會通過，但送中央核定時，相關部分提出幾點意見，正依中央意見修訂，尚未正式公告上路。

根據統計，2018年到2020年，連續3年每年至少發生2起火車撞牛事故，地點幾乎都在花蓮、台東。台鐵人員分析，這與東部鐵路多半未高架化，且沿線為農村聚落型態有關係，不少人習慣放養，或綁在路邊「放牛吃草」，牛隻就容易掙脫繩子到處趴趴走。

花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案共11條，其中最重要的是規範省道200公尺及縣府指定公告道路一定範圍內，不得放牧飼養牛。也要求飼主要在飼養放牧牛隻身體標示可供辨識飼主的資料，並對違規情況訂有罰則。

農業處長陳淑雯說，草案經議會通過後，因條例涉及罰鍰，須經中央核定，但中央相關部會提出幾點意見，目前還在依意見修正自治條例，尚未正式公告執行。

類似時間多半在清晨發生，農業處認為，主要還是在飼主沒有妥善繫綁，有效管理牛隻活動範圍；牛隻要花5至9小時採食牧草，其中日出和日落時分是進食的高峰期，可能是牛隻四處移動覓食以致脫離了飼主原本飼養的區域範圍。

台鐵局表示，東部路段過去也曾發生幾次類似事件，後續會請鐵路警察協助找尋飼主，除針對維修費求償，依鐵路法違反放牧規定也會開罰。