連真人都沒看過 宅男要轉帳10萬美金給「來台結婚香港女友」
近來香港許多民眾申請移民來台，竟也成為詐騙手法。台南中國信託商銀仁德分行出現20多歲年輕男子要轉帳高達10萬美金給「準備移民來台結婚香港女友」，行員因客戶年紀輕輕連對方真人都沒看過、就要轉帳這麼多錢，直覺可能被騙，偷偷通報警方來攔阻，員警秀出手機存檔類似「好康到不合理的內容」，他才驚覺受騙。
王姓男子透露，年初在網路認識香港美麗女網友，雙方相談甚歡，「以結婚為前提」交往一段時間後，得知對方支持「反送中」，擔心親中港府打壓、希望移民來台，但移民費用需要10萬美金，他決定「支持真愛」。
警歸仁分局指出，仁德分駐所警員莊世勳及陳冠瑋29日下午接獲轄內銀行通報，稱有男子欲將美金10萬元轉帳至陌生人銀行帳戶，員警立即前往協助查處。
警方表示，王男於網路認識一暱稱「老婆」的香港網友，雙方以結婚為前提交往，經一段時日網友以要移民台灣並登記結婚為由，要求王男支付相關費用。行員提問轉帳用途時，機警察覺該男子說法不太合常理，顯有隱情，立即通報警方到場。
員警說，到場耐心告知王男相關新聞及案例，王男「這才醒悟原來這段網路戀情是一場空，離去前不斷對銀行行員及警方表示感謝」。
歸仁分局說，警政署統計，愛情交友及假冒交友詐財是詐騙手法前5名。呼籲民眾留意現今詐騙手法層出不窮，遇到類似狀況可上警政署165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）了解最新詐騙手法及常見QA，或逕撥165及110報案專線查證，才能避免成為詐騙集團的肥羊。
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