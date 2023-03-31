影／台南女拿失竊手機要店員解鎖被盯上 又涉偷童裝連環爆

台南市警一分局前天據報，南紡購物中心內手機門市，37歲蔡姓女子拿著已通報失竊iPhone手機，要求店員協助解鎖，卻無法出示合法證明，將她帶返所調查之際，又接獲童裝服飾門市遭竊，損失上萬元，經調閱監視器竟與蔡女神似，她自稱精神狀況不佳，服藥後才會犯案。

蔡女說，當天到購物中心是想出門散心，順便將該部竊取來的手機，委託手機門市協助處理是否能夠解鎖使用。她在等待處理過程中，不自覺走到鄰近的服飾專櫃逛逛，但卻忍不住行竊衣物而鑄下大錯，現在回想起來真的很後悔；她希望法官能網開一面，原諒自己錯誤的行為。

市警一分局莊敬所警員吳易霖、蘇漢丞前天下午1時，接獲南紡購物中心手機門市店員報案，稱店內有位女性民眾拿著已遭通報失竊的手機至門市，要求店員協助解鎖，卻無法出示合法持有證明，店員即通知失主到場了解。

員警到場會同失主確認，該部手機已於本月26日已向永康警分局報案遭竊，警方帶同蔡女返所偵辦的同時，未料，該所又接獲購物中心童裝服飾門市報案，指當天11時許有大量童裝遭竊、損失計1萬0182元。