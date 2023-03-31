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影／台南女拿失竊手機要店員解鎖被盯上 又涉偷童裝連環爆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局前天據報，南紡購物中心內手機門市，37歲蔡姓女子拿著已通報失竊iPhone手機，要求店員協助解鎖，卻無法出示合法證明，將她帶返所調查之際，又接獲童裝服飾門市遭竊，損失上萬元，經調閱監視器竟與蔡女神似，她自稱精神狀況不佳，服藥後才會犯案。

蔡女說，當天到購物中心是想出門散心，順便將該部竊取來的手機，委託手機門市協助處理是否能夠解鎖使用。她在等待處理過程中，不自覺走到鄰近的服飾專櫃逛逛，但卻忍不住行竊衣物而鑄下大錯，現在回想起來真的很後悔；她希望法官能網開一面，原諒自己錯誤的行為。

市警一分局莊敬所警員吳易霖、蘇漢丞前天下午1時，接獲南紡購物中心手機門市店員報案，稱店內有位女性民眾拿著已遭通報失竊的手機至門市，要求店員協助解鎖，卻無法出示合法持有證明，店員即通知失主到場了解。

員警到場會同失主確認，該部手機已於本月26日已向永康警分局報案遭竊，警方帶同蔡女返所偵辦的同時，未料，該所又接獲購物中心童裝服飾門市報案，指當天11時許有大量童裝遭竊、損失計1萬0182元。

經巡佐王志義、警員黃鈺婷到場調閱店家監視器畫面，發現竊取童裝的竊嫌特徵，竟與所內涉嫌手機竊案蔡女相當神似，便立即返所詢問她是否還有涉及其他刑案，她見東窗事發只好坦承犯案。警方依竊盜罪嫌將她送辦。

員警到場調閱店家監視器畫面，發現竊取童裝的竊嫌特徵，竟與所內涉嫌手機竊案蔡女相當神似。圖／讀者提供
員警到場調閱店家監視器畫面，發現竊取童裝的竊嫌特徵，竟與所內涉嫌手機竊案蔡女相當神似。圖／讀者提供
台南市警一分局莊敬派出所前天接獲南紡購物中心童裝服飾門市報案，指當天11時許有大量童裝遭竊、損失計1萬0182元。圖／讀者提供
台南市警一分局莊敬派出所前天接獲南紡購物中心童裝服飾門市報案，指當天11時許有大量童裝遭竊、損失計1萬0182元。圖／讀者提供

竊盜

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