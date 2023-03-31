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影／撞擊瞬間曝光！高雄路口未減速 轎車撞飛機車雙載男

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子昨深夜駕駛轎車行經高雄鳳山區一處路口，撞及機車雙載的張姓和顏姓男子，張、顏2人噴飛在地，分別受有手腳擦挫傷、腳踝骨折及全身擦挫傷等傷害；警方調查，雙方均無酒駕，疑行經路口雙雙未減速釀禍，詳細肇責進一步釐清。

鳳山警分局五甲派出所警方，昨深夜11時許接獲民眾報案，指三商街與善志街路口有交通事故，警方到場了處理，發現2名機車雙載男子倒臥在地，傷勢不輕，2人分別被救護車先載往醫院治療。

警方事後調查，並調閱監視畫面釐清，發現當晚21歲的王姓男子駕駛轎車，沿善志街西向東行經三商街時，當時34歲的張姓男子騎機車搭載32歲的顏姓友人，也在同一時間經過路口。

王男轎車當場撞及張男機車，導致張、顏2人連人帶機車噴飛在地，張騰空摔落打滾，坐在地上，顏則整個人往前滑行；王男發現撞到人，隨即下車查看，警方在場處理時，王男告知友人出車禍，友人趕抵現場，因站在路中央干擾警方測繪，被警方勸離。

車禍發生後，張男手、腳多處擦挫傷；顏男則腳踝骨折、全身擦挫傷，2人分別被送醫治療，幸無生命危險，王男則未受傷。雙方經警方酒測均無酒駕情事，警方研判雙方經過路口時，疑未減速慢行釀禍，詳細肇責由警方釐清。

王姓男子昨深夜駕駛轎車行經高雄鳳山區一處路口，撞及機車雙載的張姓和顏姓男子，張、顏2人噴飛在地受傷，王下車查看。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨深夜駕駛轎車行經高雄鳳山區一處路口，撞及機車雙載的張姓和顏姓男子，張、顏2人噴飛在地受傷，王下車查看。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨深夜駕駛轎車行經高雄鳳山區一處路口，撞及機車雙載的張姓和顏姓男子，張、顏2人噴飛在地。記者石秀華／翻攝
王姓男子昨深夜駕駛轎車行經高雄鳳山區一處路口，撞及機車雙載的張姓和顏姓男子，張、顏2人噴飛在地。記者石秀華／翻攝

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