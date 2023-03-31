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「你媽匯錢給你，收到沒」 兒聞父聲驚呼：啊！被騙了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市朱姓婦人日前接到電話後到銀行匯款給兒子，正巧兒子去找老爸，得知母親出門要去匯款給他，連聲驚呼說，「那是詐騙的，我沒欠錢啦。」板橋警分局後埔派出所員警李秉富接獲報案後，在該筆匯款遭提領前將其圈存，幫助朱姓婦人保住這筆匯款。

本日28日上午10時，65歲朱姓婦人慌張跑進板橋警分局後埔派出所，說剛被詐騙35萬8000元，希望警方能協助止付，員警李秉富獲報迅速陪同至銀行與行員確認，並立即聯繫165專線，將該筆匯款圈存未被提領，婦人才鬆了一口氣，感謝員警迅速協助，免於財物損失。

據了解，在板橋區經營水果行的朱姓婦人在今年3月27日下午5時30分，接獲自稱其兒子的電話，先說手機號碼已更改，婦人於是將號碼登錄手機內，隔天上午9時10分又接獲來電，兒子稱說做生意資金短缺急需現金周轉，要求能不能先代墊款項給對方廠商，朱婦不疑有他，立即前往銀行臨櫃依來電所指定帳號匯出35萬8000元。

從事進出口貿易的朱婦兒子正巧突然現身水果行，父親一看到兒子便問說，「你媽媽去匯款給你，有收到沒？」兒子聞言驚呼，「媽媽遭詐騙了啦！我沒跟家裡調錢啦！」兒子隨即趕至板橋警分局後埔派出所報案，警員李秉富獲報後機敏及迅速協助，終能趕在匯款遭提領前將該筆匯款圈存，幫助朱婦免於金錢上的損失。

朱婦事後專程準備水果要感謝熱心的員警，員警婉拒還說這是應該做的，並教導朱婦如何識詐及使用165專線查詢，保障自己財務。板橋警分局長黃南山呼籲，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及 165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢。

新北市板橋警分局後埔派出所員警李秉富接獲報案後，在該筆匯款遭提領前將其圈存，幫助朱姓婦人保住這筆匯款。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局後埔派出所員警李秉富接獲報案後，在該筆匯款遭提領前將其圈存，幫助朱姓婦人保住這筆匯款。記者王長鼎／翻攝
新北市朱姓婦人日前接到電話後到銀行匯款給兒子，正巧兒子去找老爸，得知母親出門要去匯款給他，連聲驚呼說，「那是詐騙的，我沒欠錢啦。」記者王長鼎／翻攝
新北市朱姓婦人日前接到電話後到銀行匯款給兒子，正巧兒子去找老爸，得知母親出門要去匯款給他，連聲驚呼說，「那是詐騙的，我沒欠錢啦。」記者王長鼎／翻攝

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