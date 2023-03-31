變裝戴墨鏡1個月內21處提領50多萬 台南警全力斬詐欺車手

44歲吳姓男子疑沉迷網路博奕積欠債務，自2月加入詐騙集團擔任車手，每次犯案均騎乘機車出門，再以變裝、戴墨鏡及步行，前往各金融機構ATM提款，台南市警二分局據報清查，發現他涉在中西、東及永康區21處金融機構、提領50多萬元贓款，昨在他北區住處拘提到案。

台南市警二分局調查，吳於2月下旬，多次騎乘機車並在路旁變裝後，以步行方式至中西區4處銀行等提款機，7次計提領詐騙所得14萬的贓款。被害人3月初得知遭詐騙後，向分局報案，警方立即成立專案小組追查，經調閱近百支各式監視器，逐一過濾鎖定其行蹤，直發現所用的機車後，以車追人，鎖定身分並報請台南地檢署指揮，昨天至北區將他拘提到案。

警方調查，吳疑因沉迷網路博弈積欠債務，今年2月加入詐騙集團擔任車手，每次犯案均騎乘機車出門，在路旁停車後，再以變裝、戴墨鏡、步行方式，前往各金融機構ATM領取贓款。據統計，自2月中旬迄今共計涉嫌在中西、東、永康區21處金融機構提領50餘萬元。