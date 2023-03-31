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台鐵兩天兩次撞到牛 太魯閣號車頭凹陷、行車延誤近1小時

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台鐵一列401車次太魯閣列車，今天清晨從台東發車北上，5時許經過花蓮富里和東竹間，撞上闖入軌道牛隻，列車鼻頭蓋凹陷，但檢查後仍可行駛；列車因此事故延誤近1小時。

這已是兩天內台鐵列車第二度撞上牛隻，台鐵花蓮運務段表示，昨天也有一列4508列次區間車，清晨6時15分在花蓮富里至台東池上間至距離今天事故地點近1公里處，撞上牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲，牛隻現場死亡，造成列車延誤半小時。

台鐵表示，今天這起事故發生在清晨5時34分，因牛隻闖入軌道，導致401次太魯閣號煞車不及撞上，牛隻被彈飛路線死亡，列車第一車車頭鼻頭蓋有凹陷。事故發生後立即通知鐵路警察局，並由工務段派員處理，列車延誤約1小時。

鐵路警察局花蓮分局表示，昨天事故發生後立刻展開調查，清查周邊養牛場有3場，逐一派員前往了解，但牧場主人都否認是自家牛隻，因牛隻未打耳釘，不易辨識，還在追查中。

台鐵列車在花東間兩天兩度撞到牛，都造成列車受損、行車延誤。記者王燕華／翻攝
台鐵列車在花東間兩天兩度撞到牛，都造成列車受損、行車延誤。記者王燕華／翻攝

台鐵401列次太魯閣號今天清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損，延誤近1小時。記者王燕華／翻攝
台鐵401列次太魯閣號今天清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損，延誤近1小時。記者王燕華／翻攝

台鐵401列次太魯閣號今天清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損，延誤近1小時。記者王燕華／翻攝
台鐵401列次太魯閣號今天清晨行經花蓮富里和東竹間，撞牛侵入軌道牛隻，列車車頭鼻頭蓋破裂受損，延誤近1小時。記者王燕華／翻攝

花蓮 台鐵

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