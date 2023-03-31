直立式埋3米深土推...消防曝台中塌屋最後工人搜救難度
台中市中區台灣大道299巷一棟老屋昨天上午倒塌，當場活埋3名工人，靠外側蔡姓工人中午搶救出仍不治，開挖12小時候第二名吳姓工人昨晚10點多被救出也身亡，救難人員漏夜開挖至今深夜1點23分終於救出最後一名陳姓工人，同樣無生命跡象。
台中市消防局特搜大隊長林黎銘表示，最後一名救出的工人，主要是埋得比較深，被埋在他們原本挖地基的槽溝裡面，整個人呈現直立式埋在裡面，之所以難以救出，是土石、泥土都跑到工人的長褲裡面，長褲整個退到膝蓋以下，褲中都是土和石塊。
林表示，工人因長褲充滿石塊宛如土中一個大型盆子，所以被壓在底下相當難拉出來，至於埋的深度連同1公尺多的地基，加上隔壁倒塌下來的高度，總共深度將近3公尺。
消防局也說，第3位脫困者因腳部被卡住複雜度高，加上地下積水一直無法消退，即使用泵浦抽完，水一下子就再注滿起來，難度極高，消防人員努力不懈、奮力救援，終於完成搶救。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言