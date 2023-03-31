直立式埋3米深土推...消防曝台中塌屋最後工人搜救難度

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市中區台灣大道299巷一棟老屋昨天上午倒塌，當場活埋3名工人，靠外側蔡姓工人中午搶救出仍不治，開挖12小時候第二名吳姓工人昨晚10點多被救出也身亡，救難人員漏夜開挖至今深夜1點23分終於救出最後一名陳姓工人，同樣無生命跡象。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘表示，最後一名救出的工人，主要是埋得比較深，被埋在他們原本挖地基的槽溝裡面，整個人呈現直立式埋在裡面，之所以難以救出，是土石、泥土都跑到工人的長褲裡面，長褲整個退到膝蓋以下，褲中都是土和石塊。

林表示，工人因長褲充滿石塊宛如土中一個大型盆子，所以被壓在底下相當難拉出來，至於埋的深度連同1公尺多的地基，加上隔壁倒塌下來的高度，總共深度將近3公尺。

消防局也說，第3位脫困者因腳部被卡住複雜度高，加上地下積水一直無法消退，即使用泵浦抽完，水一下子就再注滿起來，難度極高，消防人員努力不懈、奮力救援，終於完成搶救。

台中老屋崩塌，消防開挖超過14個小時救出最後1名遭埋工人。記者曾健祐／攝影
台中老屋崩塌，消防開挖超過14個小時救出最後1名遭埋工人。記者曾健祐／攝影

台中市 老屋

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