嘉義婦掉6萬醫療費 好心店家報警協尋錢歸原主

嘉義縣中埔鄉一名婦人日前到嘉義市買便當，裝有父親醫療費6萬元的皮包掉在自助餐店不自知，店家撿到報警處理，員警調閱路口監視器畫面終於將錢歸原主，婦人相當感激。

嘉義市東區體育館旁好御道自助餐盧姓老闆娘日前報警，在店裡撿到一個裝有新台幣6萬元的粉紅色皮包，但裡面沒有證件，請警方幫忙找失主。

嘉義市警察局新南派出所員警張嘉佑調閱路口監視器畫面，發現失主是一名婦人，花了2天時間以車找人，終於聯絡上住在中埔的朱姓婦人。

朱姓婦人向警方表示，皮包內的6萬元是要支付父親住院費用，她發現皮包不見了，但不清楚掉在哪裡，心裡想大概找不回來就算了，沒想到會接獲警方通知，6萬元失而復得實在很開心，感謝警方與自助餐老闆娘。

盧姓老闆娘今天告訴中央社記者，朱姓婦人當天來買晚餐，拿走便當卻把皮包放在店內桌子上，騎著機車就離開了。客人時常忘東忘西，最常發生用完餐後手機與皮包忘了拿，她去年一整年就撿了一堆，算算現金加起超過40萬元。

盧姓老闆娘表示，曾有客人把一個月的薪水掉在店裡，她發現後會先保管起來，等客人回來領，沒來領的就報警處理，畢竟這些錢都是大家辛苦賺的，一定要物歸原主。