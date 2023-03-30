新造第23艘35噸級巡防艇交船 今午抵淡水海巡隊協防

由海巡署艦艇分署，委託中信造船公司建造，第23艘新造35噸級巡防艇（PP-3510艇）於24日完成驗收交船。今天下午航抵淡水第二漁港，入編淡水海巡隊，負責協防西北海域重任與海上救援效能。

海巡署艦隊分署說明，新造35噸級巡防艇，採用噴水式推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性。最高航速可達45節（約時速83公里）、續航力達600浬，有效延長滯海巡弋時間。

另外，巡防艇還優化，有消防滅火功能的高壓水瞄，不但可從駕駛室遙控操作，噴水量每小時還可達70公秉（70000公升）、最大射程超過60公尺，適用於執行海上救難、滅火任務，對於越界陸船，也能強力射水驅離。