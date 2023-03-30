借百萬「利息10萬利滾利」 他沒錢還遭恐嚇「走不了」

新北市三重區林姓男子，日前因公司資金周轉不靈，向銀行貸款不成，他轉向地下錢莊借款100萬應急。沒想到一個月後，他付不出10萬元利息錢，遭錢莊兩男恐嚇。警方獲報趕抵，林男不願提告，但錢莊劉、何兩男涉及重利、妨害自由被帶回偵辦，警詢後依法移送劉、何兩男。

經調查，林姓男子（43歲）經營投資公司，日前因公司資金周轉不靈，向多家銀行貸款不成，眼見就快要撐不下去。上個月，他透過LINE得知借貸訊息，對方以各種質押都可輕鬆借款，誘得林男立即與對方連繫。

林男詢問後沒作多想，直接約對方在上個月20日出來詳談借款，當天林男表明急需用錢要借100萬元，對方則明講月息10利、年息120分利，林男允懇，當場交付了證件影印核對，並簽屬借款文件及10張各10萬元本票後，由錢莊扣除第一期10萬利息，再交給林男90萬借款。

這個月初，錢莊多次提醒林男還款期限快到，但他仍因資金周轉問題，連第二期10萬元利息都還不出來。這個月20日下午2時許，林男被迫與錢莊成員劉男（35歲）及何男（34歲）見面，雙方約在三重區永福街超商前討論還款。