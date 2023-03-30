影／開車過彎對向轎車跨越雙黃線 對撞瞬間畫面曝光
基隆市北寧路今天下午發生兩車對撞車禍，陳姓男子的行車記錄器拍下驚悚瞬間畫面。陳男開車沿八斗子往潮境方向行駛，對向駱姓男子駕駛的銀色轎車，跨越道路中央限制分向線（雙黃線），兩車直接撞上，車頭都嚴重受損，慶幸兩人都只受輕傷。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點左右接獲報案，北寧路261號前發生車禍，派遣人車前往救護。消防人員到場時，發現50多歲駱男、40多歲陳男均受輕傷，分別送往基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院治療。
陳男轎車內的行車記錄器拍下車禍發生過程，陳男開車沿北寧路，一路從碧砂經八斗子開往潮境公園方向，通過八斗子漁港附近路段的左轉彎時，看到前方對向駱男駕駛的轎車跨越雙黃線，馬上踩煞車減速，但兩車仍迎面撞上。
警方獲報前往現場採證並繪製現場圖，另引導往來車輛改道環港街和漁港二街。初判車禍原因為駱男開車跨越限分向線，詳細事故過程和原因還待調查。
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