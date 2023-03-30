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兒童節來了！新北市消防辦闖關遊戲 孩童互動中學知識
新北市消防局第五救災救護大隊鳳鳴分隊、鶯歌義消防宣分隊在市立鶯歌幼兒園舉辦「親子Play~大手牽小手防火防災大作戰」兒童節活動，藉體驗防災「陪伴、創意、探索、挑戰」的學習旅程，結合防災資源從遊戲中培養親子、老師、學生防震應變能力。
活動設計結合消防意象的「消防魔術師」消防常識宣導及繪本、「滅火小小兵」滅火器與室內消防栓介紹及射水體驗、「平安守門員」居家用火用電與住宅用火災警報器與家庭逃生計畫圖、「消防勇戰士」消防衣著裝體驗、「防震戰士」地震保命3步驟及緊急避難包等5大關卡，透過親子、老師、學生共同體驗活動從玩遊戲中學習防災知識與居家安全。
團體活動中也藉由身體基本動作安全，完成防災任務，小朋友先演示正確防護姿勢，再請師長共同示範，經由以身作則的舉動，讓小朋友更能從中學到正確知識，同時也開放讓小朋友主動發言、機智問答，加深印象。
第五救災救護大隊長鍾世銘表示，消防安全是人人都要重視，透過消防體驗活動，不僅增加消防知識，也增加親子間互動，更增加居家安全的一環，朝全民防災共同努力。
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