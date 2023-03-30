「瑞典坦克」這次栽了！他違規跨雙黃線對撞 雙方車頭稀爛

駱姓男子今天下午開車行經北寧路時，跨越道路中央雙黃線後，與對向陳姓男子駕駛的轎車對撞。車禍發生後，兩人受輕傷，分由消防人員送醫。警方對駱男實施酒測，數值為0，肇事原因由警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點左右接獲報案，北寧路261號前發生車禍，派遣人車前往救護。消防人員到場時，看到兩車對撞。50多歲駱男和40多歲陳男均受輕傷，分別送往基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院治療。

據了解，駱男開車沿北寧路八斗子往市區方向行駛，經過事故路段時，不明原因跨越限制分向線，駛入對向車道，並迎面撞上對向陳男駕駛的轎車。

車禍發生後，兩車車頭都嚴重受損。駱男的轎車往左偏移，擦撞對向路旁機車，占據一半車道。陳男的轎車黃停在對向車道，也占用一半車道，雙向來車還勉強可從市區往八斗子方向車道通行。