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狂！咬筆男討菸遭拒 竟追入分局還攻擊員警

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導

一名年約30歲沈姓男子，嘴咬著筆，今天下午2點多在嘉義縣水上警分局前，跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，不僅搶清潔車上的鐮刀，2名清潔人員奔入分局呼救，咬筆男還跟著衝入，並跟值班員警發生激烈扭打，造成員警頭部撞地受傷，警方依妨礙公務和公然侮辱移送嘉義地檢偵辦。

據了解，沈姓咬筆男先向執行公務的清潔人員討要香菸抽遭拒，並搶清潔車擋風玻璃前鐮刀，所幸清潔人員見狀，立即用腳踢掉鐮刀，咬筆沈男情緒激動，狂對二名清潔隊員飆國罵，清潔人員見情況危急，趕緊跑進警分局呼救。

目擊者表示，咬筆沈男狂叫飆國罵，並與值班員警發生激烈扭打，甚至要拿嘴上咬著的筆攻擊員警，大失控，員警壓制沈男過程中，頭部撞擊地面受傷，嚇壞在場所有人。

警方表示，詳細事故發生原因正調查處理中，全案將依妨礙公務和公然侮辱移送嘉義地檢偵辦。

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一名年約30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝
一名年約30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝
30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝
30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝
30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝
30歲沈男嘴咬著筆，今天下午2點多，疑跟水上鄉公所清潔隊人員討菸不成，飆國罵追進水上警分局與員警發生扭打，造成員警受傷。記者呂慧瑜／翻攝

公然侮辱 警察

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