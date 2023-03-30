影／台中屋倒意外 專家研判挖溝突減壓傾斜工人逃生不及
台中市今天發生屋倒壓住3名工人意外，台中市土木技師公會理事長林育信到場勘查表示，初步研判民房施工挖60公分寬，一公尺深的溝，可能要做基礎，5號建築是老舊木造，突然減壓基礎不足，向右傾倒，其中二名工人沒在溝內，應在7號空地，倒塌時來不及逃。
台中市土木技師公會理事長林育信表示，初步研判民房施工挖60公分寬，一公尺深的溝，可能要做基礎，5號建築是老舊木造，突然減壓基礎不足，向右傾倒，他現場看到是這樣，詳細原因仍要等工地清除再鑑定。
他表示，工人說溝離建物有一段距離，溝靠近5號建物，7號是空地，溝是要做何用途仍需看施工圖，據了解，7號沒挖地下室，可能不是做擋土牆，因為房屋已倒塌，不清楚建築物內部情形，意外原因像是挖溝，造成5號建築基礎突然減壓傾斜，老舊建物結構不穩定，傾斜往右倒。
林育信表示，土壤像一塊粘土，把粘土扣一個縫，二邊粘土往中間凸出來，就是突然減壓，類似蓋建築物時，挖地下室，容易受損，要看現場建築狀況判斷，才能知道建築物是否因施工造成傾斜。
他有建議倒塌的5號建築物暫時不要動，隔壁還有3號建築物，先擋住不要讓7號再受損；另二名工人沒在溝內，應在7號空地，倒塌時來不及逃。
台中市土木技師公會前副理事長張渝江技師，台灣古老的房屋一般基礎的強度比較差，常常是用比較大的卵石疊上去，不見得有地梁，單純只是柱子立在比較大的卵石上面，台中市中區發生的狀況有可能是因為他們在地下室開挖的時候，把旁邊的房子挖到基礎鬆動，因為基礎就像是你簡單的筷子插在米粒上面，在下面開挖米粒流動，整棟房子都倒下來，工人壓在裡面，他建議，老屋改建時，旁邊的也大部分都是老屋，要留意不要把別人的弄壞。
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