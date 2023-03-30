快訊

在超商買20元飲料中千萬 1、2月發票完整中獎清冊看這邊

國民黨內初選「費芯之戰」 北市黨部投票決議不採全民調

沿海浮屍身分出爐！越南7人全來過台灣 研判「這原因」遇難

影／台中房屋倒塌釀一死 挖土機駕駛徒手搬磚搶救受困工人

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐余采瀅／台中即時報導

台中市中區台灣大道巷弄一棟二樓老宅今天上午10時44分倒塌，現場有三名工人受困，消防局救出51歲蔡姓工人經送醫因傷重不治。稍早，傳出蔡姓工人雙腿卡在磚塊堆下方，挖土機駕駛徒手搬開磚塊，令人怵目驚心。現場還有二名工人受困待救，稍早動用挖土機。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘說明，由於擔心整個建築物都倒塌下來對受困者造成二次傷害，消防員徒手移除磚塊、鐵皮和雜物。

台中市消防局初步研判，疑似為7號房屋進行裝修作業，共計4名工人施工，其中一位駕駛怪手，另3名工人在屋內裝修，隔壁5號房屋不明原因倒向7號房屋，釀成意外，進一步原因有待釐清。

附近居民說，10時40多分，聽到轟轟的房屋傾倒聲音，現場有人喊叫，「房子倒了，壓到人了，快去報案」，受困三名工人，其中蔡姓工人當時因崩塌，被堆擠壓至隔壁（9號）建築物的牆面，雙腿卡在瓦礫中。

挖土機駕駛見狀，立即離開挖土機，趴在已堆積約一米高的瓦礫堆上，徒手移除在蔡男身上的石塊等物品。

衛福部台中醫院急診室主任陳大中表示，這名傷者在上午11時20分許到院，呈現無呼吸、心跳狀態，傷勢非常嚴重，腹腔大出血，骨盆骨折，雙下肢開放性骨折，急診施以CPR心肺復甦術搶救至今天中午12時7分，但仍因傷重，由醫師宣告不治。

林黎銘說明，消防隊第一時間派出搜救犬3人2犬搶救，搜救犬已在當事人的描述，在後半部發現受困者位置，要把磚塊、鐵塊等搬出、移除，搬出縫隙後，以影像探測儀，探測人員位置。

林黎銘指出，搜救困難點最主要是整個建築物都倒塌下來，很多磚塊、鐵皮和雜物等堆積下來，不能動用大型機具，怕到塌物品壓下來危及受困者，造成二次傷害，只能用人工搬運，最重要是確認受困者安全。

他說，據當事者描述，有二人在旁邊，小型挖土機在操作時，不小心整個塌下來，現場深度約一公尺，搜救犬發現受困者位置，生命跡象是很有機會。

台中驚傳2樓高屋倒塌。記者曾健祐／攝影
台中驚傳2樓高屋倒塌。記者曾健祐／攝影
台中驚傳2樓高屋倒塌。記者曾健祐／攝影
台中驚傳2樓高屋倒塌。記者曾健祐／攝影
台中驚傳２樓高屋倒塌，消防隊員到場徒手搬磚救援。圖／台中市消防隊提供
台中驚傳２樓高屋倒塌，消防隊員到場徒手搬磚救援。圖／台中市消防隊提供
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／攝影
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／攝影
台中市中區一棟2樓房屋今倒塌，台中市消防局特搜大隊長林黎銘說明搜救進度。記者曾健祐／攝影
台中市中區一棟2樓房屋今倒塌，台中市消防局特搜大隊長林黎銘說明搜救進度。記者曾健祐／攝影
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／翻攝
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／翻攝
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／攝影
台中驚傳２樓高屋倒塌3人受困，11點19分救出第一人。記者曾健祐／攝影
台中驚傳2樓高屋倒塌，稍早動用挖土機。記者曾健祐／攝影
台中驚傳2樓高屋倒塌，稍早動用挖土機。記者曾健祐／攝影

搜救犬 台中市 建築

延伸閱讀

影／最新進度！台中房屋倒塌1死2人待救 搜救犬找到受困者位置

遺憾！台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 救出第一人傷重不治

防電信機房故障影響 台南檢視119備援中心

不斷更新／聽到工人尖叫聲！台中拆屋2層樓房倒塌3人受困 1人救出無生命跡象

相關新聞

火勢仍未控制…祝融吞台南大型資源回收場 漫天黑煙飄高雄

台南市關廟區南雄南路鄰近高雄交界處一家大型資源回收場，下午1點50分左右突然起火，滾滾濃煙隨著北風飄進高雄市。台南市消防...

影／台中屋倒意外 專家研判挖溝突減壓傾斜工人逃生不及

台中市今天發生屋倒壓住3名工人意外，台中市土木技師公會理事長林育信到場勘查表示，初步研判民房施工挖60公分寬，一公尺深的...

影／台中房屋倒塌釀一死 挖土機駕駛徒手搬磚搶救受困工人

台中市中區台灣大道巷弄一棟二樓老宅今天上午10時44分倒塌，現場有三名工人受困，消防局救出51歲蔡姓工人經送醫因傷重不治...

馬祖5釣客登島甩竿釣魚 違反燕鷗保護法恐挨罰5萬元

目前正值馬祖地區鱸魚季的尾聲，近期有許多釣客專程來到馬祖釣魚，海巡署艦隊分署馬祖海巡隊艇今天上午執行海上巡邏勤務，在北竿...

台南北區接連3起住宅竊案 警設「捕鼠專案」埋伏4天逮慣犯

台南北區3月初起接連發生3起住宅竊盜案，引起市警五分局重視，並成立「捕鼠專案」，發現竊嫌均以破壞門鎖方式入侵犯案，手法相...

台南南雄橋工廠失火黑煙驚人 高雄出動12人跨區支援

台南市關廟區南雄南路靠近南雄橋一處工廠，今天下午2時43分，傳出火警，現場黑煙驚人，宛如一團黑旋風籠罩在工廠上方，一公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦