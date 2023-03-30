影／台中房屋倒塌釀一死 挖土機駕駛徒手搬磚搶救受困工人

台中市中區台灣大道巷弄一棟二樓老宅今天上午10時44分倒塌，現場有三名工人受困，消防局救出51歲蔡姓工人經送醫因傷重不治。稍早，傳出蔡姓工人雙腿卡在磚塊堆下方，挖土機駕駛徒手搬開磚塊，令人怵目驚心。現場還有二名工人受困待救，稍早動用挖土機。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘說明，由於擔心整個建築物都倒塌下來對受困者造成二次傷害，消防員徒手移除磚塊、鐵皮和雜物。

台中市消防局初步研判，疑似為7號房屋進行裝修作業，共計4名工人施工，其中一位駕駛怪手，另3名工人在屋內裝修，隔壁5號房屋不明原因倒向7號房屋，釀成意外，進一步原因有待釐清。

附近居民說，10時40多分，聽到轟轟的房屋傾倒聲音，現場有人喊叫，「房子倒了，壓到人了，快去報案」，受困三名工人，其中蔡姓工人當時因崩塌，被堆擠壓至隔壁（9號）建築物的牆面，雙腿卡在瓦礫中。

挖土機駕駛見狀，立即離開挖土機，趴在已堆積約一米高的瓦礫堆上，徒手移除在蔡男身上的石塊等物品。

衛福部台中醫院急診室主任陳大中表示，這名傷者在上午11時20分許到院，呈現無呼吸、心跳狀態，傷勢非常嚴重，腹腔大出血，骨盆骨折，雙下肢開放性骨折，急診施以CPR心肺復甦術搶救至今天中午12時7分，但仍因傷重，由醫師宣告不治。

林黎銘說明，消防隊第一時間派出搜救犬3人2犬搶救，搜救犬已在當事人的描述，在後半部發現受困者位置，要把磚塊、鐵塊等搬出、移除，搬出縫隙後，以影像探測儀，探測人員位置。

林黎銘指出，搜救困難點最主要是整個建築物都倒塌下來，很多磚塊、鐵皮和雜物等堆積下來，不能動用大型機具，怕到塌物品壓下來危及受困者，造成二次傷害，只能用人工搬運，最重要是確認受困者安全。