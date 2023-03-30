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馬祖5釣客登島甩竿釣魚 違反燕鷗保護法恐挨罰5萬元

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

目前正值馬祖地區鱸魚季的尾聲，近期有許多釣客專程來到馬祖釣魚，海巡署艦隊分署馬祖海巡隊艇今天上午執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島外海0.2浬處發現一艘本國籍漁船「崴○號」疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡在完成蒐證後，經確認漁船未申請登島，釣客也沒漁民證，將依法函送連江縣產業發展處進行裁罰，據了解，罰單可能上看5萬元以上，讓釣客也嚇到。

馬祖海巡隊今天下午表示，CP-1052艇在上午接獲第十一巡防區通報，立即前往鐵尖島實施取締，發現有釣客正在海釣，海巡人員隨即進行錄影蒐證，並向釣客說明已違反連江縣政府89年1月26日八十八連建農字第20084號「馬祖綠島燕鷗保護區」公告的全年嚴禁民眾攀登或進入核心區，但學術及教育目的者需先向主管機關申請許可，及於每年10月至翌年3月未持有漁民證的釣客禁止於燕鷗保護區島礁垂釣。

馬祖海巡隊在11點向連江縣政府產業發展處確認載運釣客的「崴○號」漁船無申請登島許可、5名釣客也無漁民證，並轉通知海保署第十一海洋保育工作站知悉後，將船東與釣客函送連江縣產業發展處進行裁罰，據了解，可能要被開罰5萬以上25萬以下罰鍰。

馬祖海巡隊特別指出，馬祖海域周邊島礁為燕鷗過境、棲息、繁殖的區域，巡邏保育為海巡隊重點勤務，呼籲漁民及釣友務必注意避免違法，若有相關問題請立即撥打海巡署「118」或是該隊服務專線「0836-22647」，馬祖海巡隊將立即派員前往處理，共同攜手維護海洋生態保育。

馬祖海巡隊艇今天執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島發現有漁船疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡立即向釣客說明已違反連江縣的燕鷗保護區法條。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊艇今天執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島發現有漁船疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡立即向釣客說明已違反連江縣的燕鷗保護區法條。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署艦隊分署馬祖海巡隊艇今天上午執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島外海0.2浬處發現一艘本國籍漁船疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡依法函送連江縣產業發展處進行裁罰。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署艦隊分署馬祖海巡隊艇今天上午執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島外海0.2浬處發現一艘本國籍漁船疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡依法函送連江縣產業發展處進行裁罰。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖 海巡署 漁民

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