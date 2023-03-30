馬祖5釣客登島甩竿釣魚 違反燕鷗保護法恐挨罰5萬元

目前正值馬祖地區鱸魚季的尾聲，近期有許多釣客專程來到馬祖釣魚，海巡署艦隊分署馬祖海巡隊艇今天上午執行海上巡邏勤務，在北竿鐵尖島外海0.2浬處發現一艘本國籍漁船「崴○號」疑似違規載運5名釣客登島垂釣，海巡在完成蒐證後，經確認漁船未申請登島，釣客也沒漁民證，將依法函送連江縣產業發展處進行裁罰，據了解，罰單可能上看5萬元以上，讓釣客也嚇到。

馬祖海巡隊今天下午表示，CP-1052艇在上午接獲第十一巡防區通報，立即前往鐵尖島實施取締，發現有釣客正在海釣，海巡人員隨即進行錄影蒐證，並向釣客說明已違反連江縣政府89年1月26日八十八連建農字第20084號「馬祖綠島燕鷗保護區」公告的全年嚴禁民眾攀登或進入核心區，但學術及教育目的者需先向主管機關申請許可，及於每年10月至翌年3月未持有漁民證的釣客禁止於燕鷗保護區島礁垂釣。

馬祖海巡隊在11點向連江縣政府產業發展處確認載運釣客的「崴○號」漁船無申請登島許可、5名釣客也無漁民證，並轉通知海保署第十一海洋保育工作站知悉後，將船東與釣客函送連江縣產業發展處進行裁罰，據了解，可能要被開罰5萬以上25萬以下罰鍰。