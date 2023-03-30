台南北區接連3起住宅竊案 警設「捕鼠專案」埋伏4天逮慣犯

台南北區3月初起接連發生3起住宅竊盜案，引起市警五分局重視，並成立「捕鼠專案」，發現竊嫌均以破壞門鎖方式入侵犯案，手法相似，研判同一竊嫌所為，擴大調閱監視器比對，鎖定55歲曾姓竊盜通緝犯，兵分二路埋伏4天，今天在永康區將他緝獲，當場起出被偷字畫、現金等贓物。

警方調查，五分局開元派出所轄區本月4、17、18日接連發生3起住宅竊盜案，分局長陳宇桓立即指示偵查隊、開元派出所成立專案小組啟動「捕鼠專案」積極緝捕。

曾嫌為躲避警方查緝，作案前故意將車牌號碼塗白外，更在外四處租屋，增加警方追查難度，然而，專案小組鍥而不捨過濾大量影像畫面，鎖定多次犯下住宅竊案的曾姓慣竊涉有重嫌，立即向台南地檢署及法院聲請搜索票，兵分2路、埋伏守候。