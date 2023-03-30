不滿房仲騙走他30萬元斡旋金 拋灑冥紙抗議警蒐證送辦

台北市顏姓男子付了30萬元斡旋金，委由朱姓房仲購買房子，事後發現被騙，日前控告朱男涉嫌詐欺。顏男今天到朱的店外撒冥紙抗議，被警方依恐嚇罪嫌送辦。

50多歲顏姓男子想在基隆置產，今年初接到一家房屋仲介公司位在基隆的加盟店朱姓店長通知，八斗子有間平房要賣，連同屋外空地總價545萬元。他覺得低於市價，開立30萬元支票當斡旋金，事後發現是騙局。

顏男28日傍晚6點多到台北市信義警分局吳興街派出所報案，控告朱男詐欺。台北警方受理後轉由基隆警二分局查辦，將通知朱男到案說明。