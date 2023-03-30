偷兩盒雞蛋 翁堅稱「有付錢」兒急替喊冤：他有失智症

高齡逾90歲的錢姓老翁去年6月在新北市中和區一間生鮮超市中拿了兩盒雞蛋，未付款就離開，被超市發現後報警處理，錢翁到案後直呼自己有付錢，兒子則急替父親喊冤稱「他有失智症」，新北地檢署認為錢翁並無竊盜意圖，予以不起訴處分。

檢方調查，錢姓老翁去年6月10日在生鮮超市買了三次雞蛋，前兩次都有付款，第三次他在架上拿了兩盒雞蛋後，沒有結帳就走出超市，超市事後清點庫存，才發現被偷報警。警方循線調閱監視畫面後鎖定錢翁，並通知他到案說明，錢翁堅稱「我有付錢」，其兒則替父親喊冤，指父親患有失智症，並附上醫院診斷證明。