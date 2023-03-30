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誤撿蝦皮包裹 嘉義拾荒老婦撿紙箱被法辦

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣年近7旬王姓婦人平時靠拾荒維生，昨晚10點37分騎車路過朴子市蝦皮店到店，看見店外有3個紙箱，就撿回去賣錢，沒想到紙箱內還裝有5個小件包裹，蝦皮店員發現包裹短少，調閱監視器並報警，王姓婦人做筆錄時坦承不諱，今天被依竊盜罪嫌函送法辦。

鄰居透露，王姓婦人平時靠拾荒維生，因為沒受過教育，所以也不識字；王姓婦人被通知到案說明時很驚訝的說，沒想到撿廢品恰好撿到別人的包裹，自己並非有意偷竊，3個紙箱已拿去賣了，5個包裹則原封不動、沒有拆封。

蝦皮店員報案時說，昨晚發現包裹數量短少，立即調閱店內監視器，但在監視器畫面中，只能看到店外有名機車騎士將東西搬上車，無法看到車牌，便報警尋求協助；警方調閱路口監視器鎖定王姓婦人，並通知她到案說明。

警方表示，王姓婦人涉有重嫌，經警方通知到案後，在做筆錄時坦言不諱，東西就是她拿走的，並且交出所有贓物，全案依竊盜罪函送嘉義地檢署偵辦；被害人對警方積極偵辦態度，非常讚許及感謝。

嘉義拾荒老婦誤撿蝦皮包裹，今依竊盜罪嫌函送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義拾荒老婦誤撿蝦皮包裹，今依竊盜罪嫌函送法辦。記者黃于凡／翻攝

監視器 拾荒 嘉義

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