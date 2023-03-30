誤撿蝦皮包裹 嘉義拾荒老婦撿紙箱被法辦

嘉義縣年近7旬王姓婦人平時靠拾荒維生，昨晚10點37分騎車路過朴子市蝦皮店到店，看見店外有3個紙箱，就撿回去賣錢，沒想到紙箱內還裝有5個小件包裹，蝦皮店員發現包裹短少，調閱監視器並報警，王姓婦人做筆錄時坦承不諱，今天被依竊盜罪嫌函送法辦。

鄰居透露，王姓婦人平時靠拾荒維生，因為沒受過教育，所以也不識字；王姓婦人被通知到案說明時很驚訝的說，沒想到撿廢品恰好撿到別人的包裹，自己並非有意偷竊，3個紙箱已拿去賣了，5個包裹則原封不動、沒有拆封。

蝦皮店員報案時說，昨晚發現包裹數量短少，立即調閱店內監視器，但在監視器畫面中，只能看到店外有名機車騎士將東西搬上車，無法看到車牌，便報警尋求協助；警方調閱路口監視器鎖定王姓婦人，並通知她到案說明。