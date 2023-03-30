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海科館旁平房出售低於市價？他動心付30萬斡旋竟是騙局

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台北市顏姓男子付了30萬元斡旋金，委由一家房地產仲介公司，位在基隆的加盟店朱姓店長買海科館旁的平房，2個多月沒下文起疑。顏去找屋主，得知對方沒有要賣房子才知被騙，告朱涉嫌詐欺。警方將通知朱到案說明，釐清案情。

顏姓男子先前想在基隆置產，曾到這家加盟店尋找標的，但未成交。顏告知房仲人員，若有好的標的可通知他。今年初顏接到朱男電話，表示八斗子有間平房要賣，連同屋外空地總價545萬元。他覺得低於市價，開立30萬元支票當斡旋金。

幾天後顏男發現支票已被兌現，問朱為什麼？朱回答要拿出現金才好談。但又過了約2個月，遲遲沒有下文。日前他到八斗子這間平房查看，屋主不在。詢問鄰居，對方說沒聽過屋主說要賣掉房子，擔心已掉入朱男的騙局。

顏男3月26日到加盟店找朱男詢問原因，朱表示隔天中午前會歸還30萬元。27日中午顏男發現錢並沒有匯進戶頭，又去找朱理論。當天看到員警經過開口求助，也向市府陳情。

顏男28日再到加盟店，並打110報案與朱男有糾紛。員警到場後，朱簽字據表示當天下午4點還顏30萬元，否則加賠30萬元違約金。顏男當天下午快3點再到加盟店，發現店內已沒人，返回台北。

28日傍晚6點多，顏男接到市府人員通知，到加盟店查看時店內都沒人，認為不單純，建議報警。顏男就近到信義警分局吳興街派出所報案，轉由基隆警二分局查辦。

台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現疑是騙局，控告朱姓男子涉嫌詐欺。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現疑是騙局，控告朱姓男子涉嫌詐欺。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局，今天到基隆市房屋仲介加盟店外抗議。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局，今天到基隆市房屋仲介加盟店外抗議。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局，今天到基隆市這家房屋仲介加盟店外抗議。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局，今天到基隆市這家房屋仲介加盟店外抗議。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局；圖為朱姓仲介佯偁要出售的房屋和土地。記者邱瑞杰／攝影
台北市顏姓男子想買房子並付了30萬元斡旋金，事後發現是騙局；圖為朱姓仲介佯偁要出售的房屋和土地。記者邱瑞杰／攝影

基隆 海科館 房地產 詐欺

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