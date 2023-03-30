金融簿卡放車站置物櫃？ 鐵路警車站步巡宣導防詐

詐騙猖獗，鐵路警察局今早結合台鐵局、高鐵公司，派員在南港車站內步巡宣導防詐觀念；鐵警指出，近年詐欺手法「假投資」「假購物」「解除分期付款」，造成民眾財損，金額居高不下，另有「假求才」「假借貸」等詐騙，誘騙民眾將金融卡放置車站置物櫃案，去年至今已有96件，民眾不可不慎。

警方舉例，一名熱衷收集模型的男大生，去年底網購模型後，不久接獲詐騙集團成員來電告知，帳戶被誤設為批發商，須男大生配合操作網銀，才能解除設定；隨後詐團又假扮郵局客服人員，指示男大生匯款5萬餘元。

詐團詐財得手後，還藉故「測試實體卡片穩定性」，要求該名男大生將金融卡放置車站置物櫃內，最後該男不只損失5萬餘元，還因金融卡被盜用，淪為詐欺幫助犯。